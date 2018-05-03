"Нова пошта" судится с НБУ из-за "Укрпошты"

"Новая почта" подала в суд на Национальный банк из-за выдачи лицензии для "Укрпошты".

Об этом сообщает Finclub.

"Новая почта" подала в суд на Национальный банк с требованием признать незаконным постановление НБУ №138 от 21 декабря 2017 года "О предоставлении национальными операторами почтовой связи финансовой услуги по переводу денежных средств".

Соответствующий иск зарегистрирован Окружным административным судом Киева 2 мая.

Постановление Национального банка №138 позволило "Укрпочте" в апреле получить лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Также НБУ зарегистрировал договоры об участии "Укрпочты" в международных платежных системах. Теперь же "Новая почта" требует в суде признать постановление Нацбанка незаконным.