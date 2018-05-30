OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Газпроме, НКРЭ и ценах на газ.

О НКРЭ. Вовк сделал свое дело, Вовк может уходить. Президент Порошенко подписал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности главы Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Но сегодня же были назначены сразу 5 новых членов НКРЭКУ.

О Газпроме. Акции компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые занимаются эксплуатацией одноименных газопроводов, заморожены. Это произошло из-за выигрыша "Нафтогаза" в Стокгольмском суде. Кроме того, началось взыскание имущества "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании.

О Коломойском. 4 компании, аффилированные с группой "Приват" олигарха Игоря Коломойского, подали коллективный иск к ПАО "Укрнафта" о взыскании дивидендов за 2011-2014 годы, а также компенсации за несвоевременную их уплату.

О стратегии в транспорте. Кабинет Министров утвердил национальную транспортную стратегию страны до 2030 года.

О тарифах на газ. Цены на газ для населения не вырастут. По крайней мере, в ближайшие 2 месяца.

Об Укрнафте. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о проведении аудита ПАО "Укрнафта", что может привести к увольнению главы правления Марка Роллинса.

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Как украинские суды блокируют сайты в обход закона

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