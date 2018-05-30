НКРЭ получила новых членов. Cреди них есть будущая глава

В Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг появилось пять новых членов.

Об этом сообщила член конкурсной комиссии Светлана Голикова.

Новыми комиссионерами стали Елена Антонова (сотрудник ДТЭК), Александр Формагей (работал в "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго"), Дмитрий Коваленко (сотрудник НКРЭ (энергетический департамент) и "Укрэнерго"), Евгений Магльованний (сотрудник "Госэнергоэффективности", ранее работал в НКРЭ по направлению коммунального сектора) и Оксана Кривенко (сотрудник НКРЭ (департамент нефти и газа)).

По данным источников ЭП именно Кривенко может стать Главой комиссии.

Напомним, раньше Администрация президента официально утвердила список первых десяти кандидатов на новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, среди которых выбрали пять.

Также сегодня, 30 мая, президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Подробнее о причинах увольнения Вовка читайте в материале: "Президентский гамбит: почему Порошенко жертвует Вовком"

Читайте также интервью Дмитрия Вовка на Экономической правде.

Экономическая правда