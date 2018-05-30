Порошенко уволил Вовка с должности главы Нацкомиссии по тарифам

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

"Уволить Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - отмечается в указе №148/2018 на официальном сайте президента.

Вовк был назначен на должность и.о. председателя НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.

До назначения на эту должность он не имел опыта работы в сфере энергетики.

В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала соглашения бизнеса президента Петра Порошенко.

С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве в корпорации Roshen, которая принадлежит президенту.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула "Роттердам+", которая, как считают эксперты, генерирует сверхприбыль для тепловой генерации, в частности, компании ДТЭК Рината Ахметова.

На сегодня внедрение формулы "Роттердам+" является предметом расследования НАБУ.

Также комиссия под руководством Вовка реализовала план повышения тарифов на электроэнергию для населения, и при этом также повышала тарифы для промышленности, что не дало возможности побороть перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии.

За время руководства Вовка, НКРЭКУ пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Подробнее о причинах увольнения Вовка читайте в материале: "Президентский гамбит: почему Порошенко жертвует Вовком"

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Экономическая правда