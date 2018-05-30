Гройсман готов решить проблему "евроблях" при одном условии

Кабинет министров готов разрешить проблему автомобилей на "еврономерах" за один месяц в случае, если полномочия по разрешению этой проблемы будут переданы парламентом правительству.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Сейчас весь парламент думает, как решить эту проблему, ведь "еврономера" используют, в том числе, люди безответственные, и – не все, но в том числе – нарушают правила дорожного движения", - заявил премьер.

"Правительство не может урегулировать этот вопрос своим решением, это должен решить парламент. Но если парламент делегирует это право правительству, то я обещаю, что за один месяц мы его урегулируем справедливым цивилизованным методом", - сказал Гройсман.

Премьер добавил, что необходимо штрафовать нарушителей дорожного движения.

"Но что касается нарушителей, я полностью согласен, и это касается не только "еврономеров", но всех, кто нарушает правила дорожного движения – а это всегда вопрос безопасности – и мы сейчас поэтому проводим специальные меры, чтобы на дорогах было более безопасно и в городах, и между городами", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, народные депутаты предложили активистам решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией по примеру Молдовы.

Ранее глава налогового комитета заявляла, что вопрос снижения пошлины и налогов на ввоз автомобилей из-за границы должен приниматься с учетом экономического обоснования.

Кроме того, Южанина считает, что автомобили на еврономерах нарушают таможенные правила и безопасность.

Как известно, пытаясь привлечь к себе внимание, владельцы машин на еврономерах не раз проводили акции, сжигая шины и перекрывая дороги.

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Интерфакс-Украина