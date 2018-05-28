OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О чем все говорили на выходных?

О ценах на газ для населения. Еврокомиссия выступает за отказ от специальных обязательств по поставке газа населению в Украине, поддерживая при этом защиту уязвимых потребителей.

О санкциях против РФ. МИД Польши выразил готовность усилить санкции против Москвы, если она не продемонстрирует действенных шагов по освобождению украинских оккупированных территорий.

О ликвидации Нацкомфинуслуг. Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти выступил за ликвидацию Национальной комиссии финуслуг.

О переподчинении ГФС. Кабинет министров на закрытом заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы непосредственно Кабмину.

О строительстве новой дороги. Украина и Болгария договорились активизировать строительство дороги между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии.

Об энергоэффективности. Украина по-прежнему остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира.

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