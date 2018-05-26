ЕК ожидает от Украины рыночных цен на газ за 2—3 года

Еврокомиссия выступает за отказ от специальных обязательств по поставке газа населению в Украине, поддерживая при этом защиту уязвимых потребителей.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает "Интерфакс-Украина".

"Поскольку действие нынешней системы истекает 1 июня, то после недавних обсуждений мы ожидаем, что Украина предложит прозрачную и эффективную систему, которая может быть реализована в течение следующих двух-трех лет", – сказал он по итогам встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Шефчович также отметил, что для завершения реформы рынка газа крайне важно, чтобы регулятор энергетики (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) был полностью работоспособным, эффективным и действительно независимым от политического влияния и конкретных интересов.

"Мы надеемся, что новый состав НКРЭКУ продемонстрирует решимость и поможет проводить реформы, обеспечивая равные условия. Любой потенциальный конфликт интересов его членов должен быть предотвращен", – подчеркнул вице-президент ЕК.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров продлил действие спецобязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене до конца мая 2018 года.

Украина ранее в рамках сотрудничества с МВФ брала на себя обязательства отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

В настоящее время вопрос цен на газ для населения наравне с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде является одним из двух ключевых для возобновления финансирования со стороны Международного валютного фонда, с которым правительство ведет пока безрезультатные дискуссии.