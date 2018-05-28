Эксперт: Украина - одна из наименее энергоэффективных стран мира

Украина по-прежнему остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира.

Об этом в интервью DT.UA сказал Карлос Паскуаль, вице-президент компании IHS Energy, который в 2000-2003 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине.

По его словам, в условиях интенсивного развития технологий страна может воспользоваться преимуществами технологических трансформаций и существенно повысить свою энергоэффективность.

"Что касается углеводородов, Украина находится на этапе выработки инструментов мотивации для привлечения инвестиций и увеличения объемов добычи нефти и газа", - сказал Паскуаль.

"В последнее время мы наблюдаем, как существенно изменились платежи за пользование недрами. Это значительно повысило конкурентоспособность украинской газодобывающей отрасли и привлекло инвестиции для увеличения добычи", - отметил эксперт.

"В сфере электроэнергетики Украине нужна масштабная реконструкция мощностей. Это, соответственно, означает модернизацию инфраструктуры как в области генерации электроэнергии, так и в области ее передачи и распределения", - добавил он.

Ранее Украина подписала договор с Международной финансовой корпорацией, Европейским Союзом и Германией о создании фонда для повышения энергоэффективности в Украине.

Украинское правительство подписало с делегацией Европейской комиссии соглашение о выделении 50 млн евро в Фонд энергоэффективности.