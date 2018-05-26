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Польша готова ужесточить санкции против РФ — посольство

Суббота, 26 мая 2018, 15:00

МИД Польши выразил готовность усилить санкции против Москвы, если она не продемонстрирует действенных шагов по освобождению украинских оккупированных территорий.

Об этом шла речь во время консультаций на уровне директоров договорно-правовых департаментов МИД Украины и Польши относительно правовых последствий оккупации Крыма, сообщает посольство Украины в Facebook.

Отмечается, что МИД Польши подтвердил неизменность своей позиции в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах.

Кроме того, внешнеполитические ведомства двух стран отметили необходимость сохранения, а также при отсутствии действенных шагов России по освобождению оккупированных территории, ужесточения санкций в отношении РФ, которые были наложены международным сообществом в связи с противоправными действиями России в Крыму и на Востоке Украины.

Стороны подчеркнули, что санкции должны действовать до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Польша стала первой страной, с которой МИД Украины провел двусторонние консультации, посвященные исключительно правовым последствиям оккупации Крыма, отметили в украинском посольстве.

Европейская правда

Польша санкции РФ
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