Польша готова ужесточить санкции против РФ — посольство

МИД Польши выразил готовность усилить санкции против Москвы, если она не продемонстрирует действенных шагов по освобождению украинских оккупированных территорий.

Об этом шла речь во время консультаций на уровне директоров договорно-правовых департаментов МИД Украины и Польши относительно правовых последствий оккупации Крыма, сообщает посольство Украины в Facebook.

Отмечается, что МИД Польши подтвердил неизменность своей позиции в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах.

Кроме того, внешнеполитические ведомства двух стран отметили необходимость сохранения, а также при отсутствии действенных шагов России по освобождению оккупированных территории, ужесточения санкций в отношении РФ, которые были наложены международным сообществом в связи с противоправными действиями России в Крыму и на Востоке Украины.

Стороны подчеркнули, что санкции должны действовать до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Польша стала первой страной, с которой МИД Украины провел двусторонние консультации, посвященные исключительно правовым последствиям оккупации Крыма, отметили в украинском посольстве.

Европейская правда