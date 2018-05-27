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Украина и Болгария договорились строить дорогу из Одессы в Варну

Воскресенье, 27 мая 2018, 14:19

Украина и Болгария договорились активизировать строительство дороги между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии.

Об этом на странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, которые состоялись в субботу.

"Договорились активизировать строительство дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии. Мы надеемся привлечь для этого материальные ресурсы ЕС", - написал президент.

"Будем делать все возможное, чтобы в перспективе за несколько часов можно было легко доехать из Одессы в Варну", - заявил Порошенко.

Как сообщалось, товарооборот между Украиной и Болгарией вырос на 37% в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Экономическая правда

Болгария дороги ЕС
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