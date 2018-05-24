OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О санкциях. Украина существенно расширила круг россиян и их сообщников под санкциями. Например, сюда впервые попал Сергей Курченко и WebMoney.
О Газпроме. Российскому "Газпрому" придется сохранить транзит газа через украинскую ГТС даже после запуска двух газопроводов в обход Украины. К таким выводам пришли аналитики корпоративно-инвестиционной компании Sberbank CIB.
О хакерской атаке. Хакеры заразили минимум пятьсот тысяч роутеров и устройств хранения данных в десятках стран всего мира для проведения в следующем месяце кибератаки против Украины.
О долгах Ахметова. Киевская городская власть настаивает, чтобы вопрос поставки газа для Киева и решения проблемы задолженности компании "Киевэнерго" решались отдельно.
О Коломойском. НБУ проиграл Коломойскому апелляцию по "Буковелю".
О лотереях. Лотерейные операторы "М.С.Л." и "Патриот" выведены из санкционных списков СНБО.
Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.
Об "окне в Европу". На границе Львовской и Закарпатской областей открыли крупнейший украинский инфраструктурный объект последних десятилетий - Бескидский тоннель.
Промовка про Вовка. Дмитрий Вовк покидает Нацкомиссию по тарифам.
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Санкции с оттенком бизнеса: как Украина наказала WebMoney, Курченко и "друзей Путина"
Кто попал под украинские санкции, и почему формирование подобных списков превращается в бизнес.
Доверяй, но проверяй: как украинские банки обманывают заемщиков
Несмотря на изменение законодательства, банки продолжают вводить в заблуждение своих клиентов и хитрят в кредитных договорах. Что надо знать, чтобы обезопасить себя, рассказывает ЭП.