OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О санкциях. Украина существенно расширила круг россиян и их сообщников под санкциями. Например, сюда впервые попал Сергей Курченко и WebMoney.

О Газпроме. Российскому "Газпрому" придется сохранить транзит газа через украинскую ГТС даже после запуска двух газопроводов в обход Украины. К таким выводам пришли аналитики корпоративно-инвестиционной компании Sberbank CIB.

О хакерской атаке. Хакеры заразили минимум пятьсот тысяч роутеров и устройств хранения данных в десятках стран всего мира для проведения в следующем месяце кибератаки против Украины.

О долгах Ахметова. Киевская городская власть настаивает, чтобы вопрос поставки газа для Киева и решения проблемы задолженности компании "Киевэнерго" решались отдельно.

О Коломойском. НБУ проиграл Коломойскому апелляцию по "Буковелю".

О лотереях. Лотерейные операторы "М.С.Л." и "Патриот" выведены из санкционных списков СНБО.

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.

Об "окне в Европу". На границе Львовской и Закарпатской областей открыли крупнейший украинский инфраструктурный объект последних десятилетий - Бескидский тоннель.

Промовка про Вовка. Дмитрий Вовк покидает Нацкомиссию по тарифам.

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