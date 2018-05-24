НБУ вдруге зберіг облікову ставку на рівні 17%

Правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

Про це заявив голова правління НБУ Яків Смолій на прес-брифінгу.

"Монетарні умови наразі достатньо жорсткі, щоб забезпечити зниження інфляції до цільових показників у середньостроковій перспективі", - заявив Смолій.

За його словами, у квітні−травні 2018 року інфляція, як і очікував Національний банк, продовжувала знижуватися.

За попередніми оцінками НБУ, у травні інфляція суттєво знизиться, відображаючи як статистичні ефекти бази порівняння, так і значне здешевлення продуктів харчування.

Як повідомлялося, 27 жовтня 2017 року НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%. У грудні 2017 року Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%.

25 січня облікова ставка зросла на 1,5 процентних пункти до 16%.

1 березня НБУ підвищив розмір облікової ставки до 17%.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильнійінфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

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Економічна правда