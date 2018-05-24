Вовк залишає Нацкомісію з тарифів

Дмитро Вовк відмовився від планів подовження своїх повноважень в статусі глави Нацкомісії з регулювання енергетики.

Про це ЕП повідомив співрозмовник на ринку.

Він не уточнив інших подробиць, обмежившись інформацією про те, що відповідне рішення було погоджено з вищим керівництвом країни.

Як повідомляла ЕП, повноваження Дмитра Вовка закінчуються 26 травня.

З метою збереження посади в регуляторі він подав заявку на участь у відповідному конкурсі, але вона була скасована у зв'язку з невідповідністю ключовій вимозі: претендент повинен мати не менше 5 років досвіду роботи в енергетичній сфері, тоді як у Дмитра Вовка було 3,5 роки.

Детальніше про причини відходу Вовка і майбутній керівний склад НКРЕКП читайте найближчим часом на ЕП.

Вовк був призначений на посаду в.о. голови НКРЕКП в кінці грудня 2014 року. З червня 2015 року вступив в повноваження глави регулятора.

До призначення на цю посаду він не мав досвіду роботи в сфері енергетики.

У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала угоди бізнесу президента Петра Порошенка.

З березня 2013 року по грудень 2014 року Вовк працював в Москві в корпорації Roshen, яка належить президенту.

За час каденції Вовка була прийнята скандально відома формула "Роттердам+", яка, як вважають експерти, генерує надприбуток для теплової генерації, зокрема, компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

На сьогодні впровадження формули "Роттердам+" є предметом розслідування НАБУ.

Також комісія під керівництвом Вовка реалізувала план підвищення тарифів на електроенергію для населення, і при цьому також підвищувала тарифи для промисловості, що не дало можливості побороти перехресне субсидування на ринку електроенергії.

За час керівництва Вовка, НКРЕКП намагалася ввести абонплату за газ, а також прийняла рішення про введення стимулюючого тарифоутворення для обленерго, яке встановлює норми прибутковості на старі і нові активи в розмірі 12,5%.

Раніше повідомлялося, що засідання НКРЕКП з 26 березня втратили кворум - більшість голосів діючих членів, яка необхідна для прийняття будь-яких рішень регулятора.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Дмитро Рясний, ЕП