НБУ програв Коломойському апеляцію по "Буковелі"

Національний банк програв екс-власникам Приватбанку в Київському апеляційному господарському суді і не зможе забрати у них курорт "Буковель".

Про це FinClub повідомили в прес-службі НБУ.

22 травня Київський апеляційний госпсуд відхилив скаргу НБУ і залишив в силі рішення Господарського суду Києва від 21 лютого про розірвання іпотечних договорів між НБУ і ТОВ "Скорзонера".

"Національний банк буде подавати касаційну скаргу", - повідомили в прес-службі.

У лютому суд першої інстанції задовольнив позов ТОВ "Скорзонера" ​​в НБУ і розірвав шість іпотечних договорів, укладених між позивачем та відповідачем в якості забезпечення боргових зобов'язань Приватбанку перед Нацбанком за кредитами рефінансування.

Ці договори були укладені між "Скорзонерою" і НБУ в жовтні 2014 року.

Предметом іпотеки за договорами виступало нерухоме майно (земельні ділянки) за адресою Івано-Франківська обл., С. Поляниця, яке належить позивачеві.

За даними Єдиного реєстру юросіб, бенефіціарами ТОВ "Скорзонера" ​​є екс-власники Приватбанку - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. За даними системи YouControl, ТОВ "Скорзонера" ​​є засновником туристичного комплексу "Буковель".

Суд прийшов до висновку, що НБУ міг списати заборгованість з рефінансування з рахунків вже державного Приватбанку, але не зробив цього.

У рішення суду йдеться, що в серпні 2017 року Нацбанк зажадав від позивача погасити заборгованість Приватбанку в розмірі 2,66 млрд грн в тридцятиденний термін.

Суд прийшов до висновку, що НБУ міг списати заборгованість з рефінансування з рахунків вже державного Приватбанку, але не зробив цього.

Гірськолижний комплекс "Буковель" був взятий на баланс Приватбанку під час націоналізації.

Нагадаємо, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Приватбанк має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.

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