Київ не буде брати на себе борги компанії Ахметова і вимагає дати газ

Київська міська влада наполягає, щоб питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" вирішувалися окремо.

Про це заявив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів

Відповідне рішення "Про питання заборгованості перед "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" було погоджене на засіданні комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та готується до розгляду Київрадою.

Цим документом міська влада висловлює свою позицію: грошові зобов’язання ПАТ "Київенерго" та їх подальша доля не повинні впливати на питання постачання природного газу та життєзабезпечення міста.

"НАК "Нафтогаз України" фактично шантажуючи місто і погрожуючи зривом опалювального сезону, змушує нас прийняти на себе борги "Київенерго". Це для міста є неприйнятним. Борги "Київенерго" ніколи не стануть боргами киян. Ми готові до переговорів, ми готові допомагати "Нафтогазу" знайти спільну мову з "Київенерго". Але робити борги, накопичені приватною компанією за 17 років, боргами киян ми не будемо", - наголосив Прокопів.

Міська влада звертається до "Нафтогазу" із проханням до 1 червня поточного року укласти угоду з КП "Київтеплоенерго" на постачання природного газу на об’єкти теплогенерації міста Києва, заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Пантелеєв додав, що вчасна сплата за спожиті послуги сприяє вирішенню питання заборгованості, "адже кошти, отримані за послуги гарячого водопостачання та опалення, транзитом одразу ідуть на рахунки "Нафтогазу".

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" відмовився підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 мільярдів гривень.

Як повідомлялося, напередодні комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку схвалила проект рішення, який передбачає, що боргові зобов'язання з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування та постачання ПАТ "Київенерго" не підлягають передачі і переведенню на КП "Київтеплоенерго", яке оформляє на себе тепломережі та інші активи.

У свою чергу в прес-службі НАК "Нафтогаз України" пояснили, що відповідно до закону "Про теплопостачання", договір на поставку газу може бути укладений з правонаступником реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості за попередній період.

При цьому "Київтеплоенерго", відповідно до закону, стає правонаступником боргів "Київенерго".

Нагадаємо, у 2017 році закінчився договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці.

Нагадаємо, "Київенерго" розділилась на дві компанії. 22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

До проведення приватизації акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.

Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".

Економічна правда