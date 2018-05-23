OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О санкциях ЕС против Украины, горячей воде и кибератаке на финал ЛЧ.

О санкциях ЕС против Украины. Европейский союз может ввести экономические санкции против Украины в случае неподписания многосторонней конвенции об устранении двойного налогообложения.

О горячей воде. "Нафтогаз" отказался подписывать договоры на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" Ахметова на сумму почти 5 миллиардов гривен.

О Сбербанке. Российский Сбербанк намерен в четвертый раз попытаться продать украинский бизнес.

О "Борисполе". Международный аэропорт Борисполь планирует расконсервировать терминал F к работе к началу летнего сезона 2019 года.

О судостроении. Президент Петр Порошенко подписал закон о поддержке отечественного судостроения.

О кибератаке на финал ЛЧ. Служба безопасности предупреждает о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги Чемпионов.







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