Порошенко подписал закон о поддержке украинского судостроения

Президент Петр Порошенко подписал закон о поддержке отечественного судостроения.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Підписав закон щодо збереження та розвитку вітчизняного суднобудівництва. Відповідні зміни, які вносяться до Митного кодексу, створять додаткові можливості для розвитку вітчизняної суднобудівної та судноремонтної галузі, зростання її конкурентоспроможності — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 травня 2018 р.

Документы были подписаны во время выступления Главы государства на заводе "Нибулон" в Николаеве, сообщает Укринформ.

"Сегодня я подписываю закон о поддержке судостроения в Украине. Этим законом вносятся изменения в Таможенный кодекс относительно сохранения и развития отечественной судостроительной отрасли", - сказал Порошенко.

Кроме того, он подписал представление на внесение в Верховную Раду законопроекта о ратификации соглашения с Европейским инвестиционным банком на общую сумму инвестиций 300 млн евро для развития железнодорожной инфраструктуры Николаевщины.

По словам Президента, этот проект предусматривает модернизацию железной дороги на направлению Долинская-Николаев-Колосовка.

Глава государства подчеркнул, что реализация указанного проекта с ЕИБ обеспечит увеличение скорости поездов и пропускной способности железной дороги.

Экономическая правда