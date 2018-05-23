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Порошенко подписал закон о поддержке украинского судостроения

Среда, 23 мая 2018, 14:50
 

Президент Петр Порошенко подписал закон о поддержке отечественного судостроения.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. 

Документы были подписаны во время выступления Главы государства на заводе "Нибулон" в Николаеве, сообщает Укринформ.

"Сегодня я подписываю закон о поддержке судостроения в Украине. Этим законом вносятся изменения в Таможенный кодекс относительно сохранения и развития отечественной судостроительной отрасли", - сказал Порошенко.

Кроме того, он подписал представление на внесение в Верховную Раду законопроекта о ратификации соглашения с Европейским инвестиционным банком на общую сумму инвестиций 300 млн евро для развития железнодорожной инфраструктуры Николаевщины.

По словам Президента, этот проект предусматривает модернизацию железной дороги на направлению Долинская-Николаев-Колосовка.

Глава государства подчеркнул, что реализация указанного проекта с ЕИБ обеспечит увеличение скорости поездов и пропускной способности железной дороги.

Экономическая правда

Порошенко
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