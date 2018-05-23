ЕС может ввести санкции против Украины — Минфин

Европейский союз может ввести экономические санкции против Украины в случае неподписания многосторонней конвенции MLI об устранении двойного налогообложения.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства, передает FinClub.

"Мы должны до 28 июня подписать многостороннюю конвенцию о выполнении мер, которые касаются соглашений об налогообложении, это так называемый MLI. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров еще в декабре прошлого года", - заявил Данилюк.

"Я все еще жду полномочий, которые дадут мне возможность это подписать. Это последний шанс для Украины присоединиться к этому соглашению. Его еще нужно будет ратифицировать. Этот процесс должен быть завершен до конца года. Если это не будет сделано - будет существовать риск применения против Украины экономических санкций со стороны Европейского союза", - сказал он.

Глава Минфина призвал предоставить ему полномочия для подписания конвенции.

"Все мы поддерживаем инвестклимат. Поэтому соответствующие полномочия должны быть предоставлены мне для подписания этого соглашения. Мы должны начать соответствующие процедуры", - добавил Данилюк.

Ранее Министерство финансов отмечало, что Украина может попасть в офшорный список стран Европейского союза, если не ратифицирует соглашение MLI до 2019 года.

Это соглашение является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) противодействия размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения. Данное соглашение является шагом 15 BEPS Плана действий BEPS.



Подписав и ратифицировав многостороннюю конвенцию, Украина одновременно также выполняет шаги 6 и 14 плана BEPS, входящие в минимальный стандарт плана BEPS.