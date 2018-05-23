Борисполь хочет открыть ещё один терминал к лету 2019 года
Международный аэропорт Борисполь планирует расконсервировать и подготовить терминал F к работе к началу летнего сезона 2019 года.
Об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Борисполь Евгений Дыхне, передает ЦТС.
"Мы готовим терминал F к повторной эксплуатации к летнему сезону 2019 года", - заявил Дыхне.
Напомним, в марте текущего года руководитель аэропорта Борисполь Павел Рябикин говорил, что в терминале F могут в перспективе обслуживаться рейсы Ryanair.
Терминал F был закрыт в октябре 2013 года, проработав всего три года (открытие состоялось в сентябре 2010 года). Причиной стал пассажиропоток в аэропорту - для его обслуживания вполне хватает лишь одного терминала D, который рассчитан на 15 млн пассажиров.
Напомним, в ближайшие годы аэропорт "Борисполь" построит для терминала D новые трансфернуюзону и перрон, а позже либо увеличит его, либо создаст мегатерминал на месте терминалов B и D.
Экономическая правда