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Борисполь хочет открыть ещё один терминал к лету 2019 года

Среда, 23 мая 2018, 14:35
 

Международный аэропорт Борисполь планирует расконсервировать и подготовить терминал F к работе к началу летнего сезона 2019 года.

Об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Борисполь Евгений Дыхне, передает ЦТС.

"Мы готовим терминал F к повторной эксплуатации к летнему сезону 2019 года", - заявил Дыхне.

Напомним, в марте текущего года руководитель аэропорта Борисполь Павел Рябикин говорил, что в терминале F могут в перспективе обслуживаться рейсы Ryanair.

Терминал F был закрыт в октябре 2013 года, проработав всего три года (открытие состоялось в сентябре 2010 года). Причиной стал пассажиропоток в аэропорту - для его обслуживания вполне хватает лишь одного терминала D, который рассчитан на 15 млн пассажиров.

Напомним, в ближайшие годы аэропорт "Борисполь" построит для терминала D новые трансфернуюзону и перрон, а позже либо увеличит его, либо создаст мегатерминал на месте терминалов B и D.

Экономическая правда

Борисполь
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