Киевляне остаются без горячей воды из-за долгов компании Ахметова — Кличко

НАК "Нафтогаз Украины" отказался подписывать договоры на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 миллиардов гривен.

Об этом на заседании Киевсовета сообщил мэр города Виталий Кличко, передает пресс-служба городской администрации.

Кличко напомнил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое принимает на себя функции по теплообеспечения города после прекращения соглашения с "Киевэнерго", необходимо заключение договоров с "Нафтогазом" на поставку природного газа.

"Киевтеплоэнерго" обратилось к "Нафтогазу", однако получило отказ.

"Отказ мотивируют наличием долгов предыдущего пользователя – "Киевэнерго". Размер долгов – почти 5 млрд грн. Это долги, которые накапливались годами. И их судьба должна решаться на национальном уровне, учитывая масштаб вопроса", – заявил городской голова.

По словам Кличко, "Киевтеплоэнерго" не может взять на себя указанные долговые обязательства.

"Первоочередной задачей для предприятия является подготовка к зиме, закупка необходимой техники и создание ресурсной базы для предоставления сервиса киевлянам", – добавил мэр и отметил, что проблема долговых обязательств частной компании "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" должна решаться отдельно от вопроса газоснабжения города и стабильной работы теплоснабжающих предприятий.

"Проблема долговых обязательств одной компании перед другой не должна влиять на бесперебойность предоставления услуг для жителей города. Такой вариант выхода из ситуации мы предлагаем "Нафтогазу", – отметил мэр.

Как сообщалось, накануне комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития одобрила проект решения, предусматривающий, что долговые обязательства по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке ПАО "Киевэнерго" не подлежат передаче и переводу на КП "Киевтеплоэнерго", которое оформляет на себя теплосети и другие активы.

Город настаивает на том, чтобы два вопроса – поставки газа для Киева и решения проблемы задолженности "Киевэнерго" решались отдельно.

В свою очередь в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" пояснили, что согласно закону "О теплоснабжении", договор на поставку газа может быть заключен с правопреемником реорганизованной теплоснабжающей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности за предыдущий период.

При этом "Киевтеплоэнерго", согласно закону, становится правопреемником долгов "Киевэнерго".

Напомним, в 2017 году закончился договор города с "Киевэнерго" об использовании целостного энергетического комплекса столицы.

Напомним, "Киевэнерго" разделилась на две компании. 22 декабря акционеры Киевэнерго решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".

До проведени приватизации акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества.

Таким образом структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании. Сейчас они контролируют 97,3% акций "Киевэнерго".

Экономическая правда