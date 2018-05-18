OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О пенсиях, украинском лоукостере и американских локомотивах

О пенсиях. Кабинет министров при пересчете пенсий в марте 2019 года планирует решить проблему граждан, имеющих высокий трудовой стаж и низкие выплаты.

Об украинском лоукостере. Новая украинская авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов. Полеты начнутся на следующей неделе.

О санкциях против РФ. Порошенко подписал указ о введении санкций против физлиц и компаний РФ.

О локомотивах. На заводе GE Transportatiоn в США началось строительство первого локомотива TE33A Evolution для "Укрзализныци".

О "Криворожстали". ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые за 12 лет грозит финансовый кризис, и даже банкротство.

О долгах. Более 56 миллиардов гривен кредитов, взятых под государственные гарантии, задолжали Украине предприятия.

О Лагуне. Украинский миллиардер Николай Лагун будет судиться с Беларусью из-за банка.







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