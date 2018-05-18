Sapiens, но не Homo. На что еще способен искусственный интеллект

Искусственный интеллект занимает все больше места в жизни людей: автопилоты, чат-боты, распознавание лиц. Это только начало.

Искусственный интеллект уже умеет обыгрывать профессиональных игроков в шахматы, переводить, распознавать человеческий голос, управлять автопилотом. Стабильно появляются новости о его развитии: научился ставить диагнозы, рисовать, как Рембрандт, генерировать текст.

Хорошо это или плохо? Стоит ли человеку этого опасаться?

Главным противником искусственного интеллекта в его нынешнем виде является Илон Маск. Он неоднократно делал громкие заявления на этот счет.

По словам Маска, человечество не в силах представить, как искусственный интеллект может влиять на жизни. В своем последнем заявлении он допустил, что авторитарные режимы могут создать искусственный интеллект, который переживет отдельных лидеров и станет постоянным источником угнетения.

До этого Маск говорил, что конкуренция в сфере развития ИИ может стать причиной Третьей мировой войны, а сам ИИ — хуже ядерного оружия.

В целом Маск не ограничивается в выражениях. Он также заявлял, что искусственный интеллект — серьезная угроза для существования цивилизации и призвал ввести государственный контроль над использованием ИИ.

Это не безосновательно. Американская некоммерческая организация RAND Corporation опубликовала исследование, согласно которому искусственный интеллект потенциально сможет привести мир к ядерной войне к 2040 году.

Тем временем основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг назвал такие заявления Маска "довольно безответственными". Сам Цукерберг ИИ поддерживает и планирует использовать его для защиты от фейковых новостей, кибербуллинга и троллинга в комментариях.

Единодушно утверждать, что будет с ИИ завтра, не берутся даже IT-лидеры. Однако можно заглянуть за ширму того, что происходит в этой сфере сегодня.

Алло, это Google

На конференции Google I/O 2018 компания показала новую функцию Google Assistant и мечту интровертов: телефон может звонить от имени пользователя с целью выполнения тех или иных поручений. Например, он способен забронировать столик в ресторане или записать своего владельца на стрижку.

Во время конференции глава компании Сундар Пичаи воспроизвел на сцене звонок в парикмахерскую, который совершил голосовой помощник Assistant. Ассистент Google разговаривал настолько естественно, что человек на другом конце линии принял искусственный интеллект Google за реального человека.

После презентации многие вспомнили Алана Тюринга и тест, который он предложил в 1945 году для констатации создания полноценного искусственного интеллекта: если программа сможет убедить человеческого собеседника, что он говорит с существом из плоти и крови, значит, она мыслит.

После этого Google заявила: людей, которые будут отвечать на звонки помощника Google, будут предупреждать, что они говорят с роботом.

ИИ и голос

Раньше китайские разработчики научили искусственный интеллект имитировать человеческий голос. Для этого ему нужно было послушать оригинал всего одну минуту. Deep Voice от компании Baidu мог, например, рассказать ребенку сказку на ночь голосом матери.

По данным портала New Scientist, программа смогла создать тип голоса, который при проверке системой распознавания в 95 процентах случаев смог ее обмануть, а люди оценили качество клона на 3,16 балла из 4.

Baidu — не первая компания, которая использует ИИ для копирования голоса. В 2017 году проект Lyrebird использовал нейронные сети для подражания людям, включая Дональда Трампа и Барака Обаму.

Специалисты Google также научили искусственный интеллект распознавать голоса в толпе. Для этого нейросеть сканирует изображение лица человека и идентифицирует владельца голоса по его лицу и по тому, как он открывает рот.

По заверениям создателей, искусственный интеллект способен распознавать речь даже в том случае, если человек закроет рот руками.

ИИ и фото

Не только Google сумела "приручить" искусственный интеллект. Специалисты Xiaomi на презентации нового флагмана рассказали об алгоритмах ИИ, которые они используют в камере для распознавания текста на фото и получения более четких букв на итоговом снимке.

Искусственный интеллект помогает не только делать снимки, но и обрабатывать их. Компания NVIDIA показала на видео работу искусственного интеллекта, который восстанавливает недостающие фрагменты фотографий.

Можно заметить, что эффективность работы алгоритма варьируется: в одних случаях "дорисовка" почти незаметна, в других — различие явное. Результат зависит от места нахождения недостающего фрагмента.

Также искусственный интеллект научили "видеть в темноте", точнее, улучшать фотографии, сделанные при слабом освещении. Это сделала группа ученых из компании Intel и Университета штата Иллинойс. Они подробно описали технологию обработки изображений на основе машинного обучения.

Технология позволяет обычным камерам получать чрезвычайно резкие снимки при очень низком освещении без длительных выдержек или зернистости.

Для серьезного и несерьезного

Применение для искусственного интеллекта можно найти везде. Например, российские ученые из компании Gero и МФТИ разработали систему, способную по данным фитнес-трекера определять биологический возраст человека и оценивать вероятность преждевременной смерти.

Под руководством разработчиков из компании Botnick Studios искусственный интеллект написал собственную версию продолжения "Гарри Поттера". Для создания произведения программисты объединили два алгоритма: первый генерировал сюжет, второй отвечал за копирование стиля Джоан Роулинг.

На литературное произведение вышло не слишком похоже, но, по заверению программистов, это только начало.

Даже пивоваренные компании инвестируют в искусственный интеллект миллионы евро.

Например, Carlsberg рассчитывает использовать ИИ для разработки новых видов пива и контроля качества продукции. Тем же занимаются и австралийские виноделы. Компания Ailytic решила создать собственный ИИ, который будет подбирать ингредиенты, отбирать лучшее время для сбора и заготовления виноматериалов. Читай также Legal Tech: когда боты заменят юристов Что год грядущий нам готовит: технологические тренды 2018 Глава Киберполиции: "Ваш сын в полиции" приносит мошенникам на "зоне" миллион гривен в сутки

Последнее достижение в сфере искусственного интеллекта — чат-бот, созданный развлекательной научной телевизионной программой BBC Tomorrow's World для проверки "лайкабельности" фото в Instagram.

Алгоритм использует данные о лайках и комментариях в профиле Instagram, оценивает фото по его цветовой палитре, выражению лица объекта на снимке, наличию достопримечательностей и выдает результат.

Процесс совершенствования искусственного интеллекта непрерывен. Даже во время написания или чтения этой статьи могло произойти очередное открытие.

Впрочем, все нейросети разработаны только для выполнения одного конкретного задания. Если же все нейросети сольются в общий искусственный интеллект, который сможет думать, как человек, и даже лучше, тогда можно будет вспомнить об угрозах, о которых предупреждал Маск.