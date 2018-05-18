Предприниматели "повесили" на государство 56 миллиардов долгов по гарантированным кредитам

Более 56 миллиардов гривен кредитов, взятых под государственные гарантии, задолжали Украине предприятия.

Об этом говорится в статье Экономической правды "Они не возвращают долги. Кто задолжал Украине 56 млрд гривен".

По открытым данным государственной казначейской службы, сумма просроченной задолженности по привлеченным под государственные гарантии кредиты и кредиты, привлеченные государством, превышает 56 млрд гривен. Это долги 191 предприятия. Шансы на их возвращение - минимальны.

Как отметили в пресс-службе Министерства финансов, причинами такой задолженности в большинстве случаев стали несостоятельность предприятий выполнять свои долговые обязательства как из причин неэффективности менеджмента и нерентабельности проектов, так и реорганизации самих предприятий, или системных проблем в отрасли.

Крупнейшими должниками являются концерн "Украгротехсервис" с долгом в размере 10,34 млрд гривен, ОАО "Ориана" - 5,7 млрд гривен, ОАО "Макеевский металлургический комбинат" - 4,46 млрд гривен, Корпорация "Украгропромбиржа" - 4,3 млрд гривен, Украинская внешнеторговая фирма "Биомед" - 3,2 млрд гривен, ОАО "ЗАлК" - 2,2 млрд гривен.

Более о должниках читайте в статье: Они не возвращают долги. Кто задолжал Украине 56 млрд гривен

Экономическая правда