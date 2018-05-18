General Electric начала строительство первого локомотива для "Укрзализныци"
15 мая на заводе GE Transportatiоn в США началось строительство первого локомотива TE33A Evolution для ПАО "Укрзализныця".
Об этом ЭП сообщил представитель GE в США.
"Завод GE Transportatiоn, расположенный в г. Эри (штат Пенсильвания - ЭП), изготовит для "Укрзализныци" 30 локомотивов по контракту, подписанному в феврале текущего года", - сообщил представитель GE.
"Монтаж первого локомотива был начат во вторник, 15 мая", - добавил собеседник. По его словам, часть работ будет осуществляться на территории Украины.
Представитель GE объяснил, что основные компоненты для будущих локомотивов были изготовлены на других предприятиях корпорации и доставлены для монтажа на завод в Эри.
В "Укрзализныце" ожидают первую партию локомотивов до конца 2018 года. "Уже осенью они должны выходить на линию, чтобы помогать нам в пиковые периоды перевозок", - рассказывал руководитель УЗ Евгений Кравцов в начале года.
Напомним, в феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с "Укрзализныцей" на 1 млрд долларов.
Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную радиосистему и определенные элементы кабины.
Стоимость локомотивов – 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии - ЭП) составляет 140 млн долларов с НДС.
30% УЗ заплатит авансом, а за 70% суммы "Укрэксимбанк" приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг на 15 лет. Лизинговая сделка номинирована в гривнях.
Это означает, что за тепловозы УЗ будет вынуждена существенно переплатить в связи с использованием кредитных денег, ведь стоимость гривни, учитывая учетную ставку НБУ на момент подписания контракта, была довольно высокой.
Процентную ставку в УЗ не называют, однако в разговоре с ЭП представитель железной дороги подтвердил: она не ниже учетной ставки НБУ.
Таким образом, за обслуживание лизинга УЗ будет платить не менее 16-18% годовых, что значительно дороже долларового ресурса.
На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.
Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.
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Экономическая правда