General Electric начала строительство первого локомотива для "Укрзализныци"

15 мая на заводе GE Transportatiоn в США началось строительство первого локомотива TE33A Evolution для ПАО "Укрзализныця".

Об этом ЭП сообщил представитель GE в США.

"Завод GE Transportatiоn, расположенный в г. Эри (штат Пенсильвания - ЭП), изготовит для "Укрзализныци" 30 локомотивов по контракту, подписанному в феврале текущего года", - сообщил представитель GE.

"Монтаж первого локомотива был начат во вторник, 15 мая", - добавил собеседник. По его словам, часть работ будет осуществляться на территории Украины.

Локомотив TE33A на начальном этапе строительства выглядит именно так.

Представитель GE объяснил, что основные компоненты для будущих локомотивов были изготовлены на других предприятиях корпорации и доставлены для монтажа на завод в Эри.

Фото: General Eelectric

В "Укрзализныце" ожидают первую партию локомотивов до конца 2018 года. "Уже осенью они должны выходить на линию, чтобы помогать нам в пиковые периоды перевозок", - рассказывал руководитель УЗ Евгений Кравцов в начале года.

Так локомотив будет выглядеть через определенное время. (Для "Укразализныци" могут быть использованы другие цвета - ЭП)

Напомним, в феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с "Укрзализныцей" на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов – 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии - ЭП) составляет 140 млн долларов с НДС.

30% УЗ заплатит авансом, а за 70% суммы "Укрэксимбанк" приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг на 15 лет. Лизинговая сделка номинирована в гривнях.

Это означает, что за тепловозы УЗ будет вынуждена существенно переплатить в связи с использованием кредитных денег, ведь стоимость гривни, учитывая учетную ставку НБУ на момент подписания контракта, была довольно высокой.

Процентную ставку в УЗ не называют, однако в разговоре с ЭП представитель железной дороги подтвердил: она не ниже учетной ставки НБУ.

Таким образом, за обслуживание лизинга УЗ будет платить не менее 16-18% годовых, что значительно дороже долларового ресурса.

На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.

Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.

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Экономическая правда