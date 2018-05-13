OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О наличке, Крыме и SpaceX

О наличке. Выросли показатели денежной массы и денежной базы. Рост количества наличных денег в последние месяцы может быть связан с "печатью" гривни под покупку иностранной валюты.

О депозитах. Укрепление курса гривни привело к тому, украинцы понесли деньги в банки. Портфель депозитов в национальной валюте увеличился до 500 млрд грн.

О Нафтогазе. "Кировоградгаз" почти год безуспешно пытается подписать договор с Минэнерго. В "Нафтогазе" говорят, что что-то здесь "нечисто".

О SpaceX. Американская компания SpaceX провела успешный запуск модернизированной ракеты Falcon 9 в рамках миссии по доставке бангладешского спутнике на орбиту.

О Крыме. Украинские компании, которые подавали иски в суд при Постоянной палате Третейского суда в Гааге против России в связи с захватом активов в Крыму, получат решение о компенсации уже на протяжении полугода.