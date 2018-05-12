Украинцы активнее понесли деньги в банки

Совокупный портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных украинских банках ускорил рост с 0,4% в марте до 3,2% в апреле.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

По итогам прошлого месяца он увеличился на 15,7 млрд грн до 499,9 млрд грн.

Так, за месяц остатки гривневых вкладов физических лиц в платежеспособных банках увеличились на 3,7% (по сравнению с 1% в марте).

"Как и в предыдущие месяцы, дальнейшее повышение процентных ставок по гривневым вкладам и укрепление курса гривны способствовало усилению привлекательности гривневых депозитов и создало почву для оживления притока средств физических лиц в банки", - говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что активизация притока наблюдалась и по вкладам юридических лиц.

Объем корпоративных депозитов в гривне, который в марте практически не изменился, в апреле увеличился на 2,8%.

Также несколько увеличились остатки депозитов в иностранной валюте в платежеспособных банках.

Объем валютных депозитов (в долларовом эквиваленте) населения вырос на 0,4%, юридических лиц - на 1,3%.

Напомним, в январе-марте текущего года украинские банки получили чистую прибыль в размере 8,7 млрд гривен.

Экономическая правда