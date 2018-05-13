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В Украине рекордно увеличилось количество наличных

Воскресенье, 13 мая 2018, 12:20
 

Денежная база в Украине в апреле возросла на 4,8% - до 412,24 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Рост за первые четыре месяца 2018 года составил 3,3%.

Рост денежной базы был подкреплен как увеличением наличных денег в обороте вне банков (на 2,5%, до 331,618 млрд грн), так и увеличением резервных средств в банках (на 15,5% до 80,622 млрд грн).

Денежная масса (агрегат М3) в Украине в апреле 2018 года возросла на 1,9% - до 1,191 трлн грн.

По данным центробанка, такая динамика обусловлена как ростом остатка по депозитам - на 1,7%, до 859,119 млрд грн, так и объемом наличных средств в обращении вне банков (агрегат М0).

В целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 1,5%.

Уровень долларизации денежной массы уменьшается и составил 30% по сравнению с 31% в марте и 32% по итогам 2017 года.

Чистые международные резервы в апреле возросли на 5% - до 6,661 млрд долларов, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 4,8% - до 59,973 млрд грн.

В целом с начала года чистые валютные резервы сократились на 0,2%, задолженность банков по кредитам рефинансирования - на 12,6%.

Причиной резкого роста денежной базы в декабре 2016 года была монетизация ОВГЗ при докапитализации национализированного Приватбанка.

Рост денежной базы в последние месяцы может быть связано с эмиссией гривни под выкуп иностранной валюты на межбанковском рынке.

По итогам апреля НБУ купил на межбанке 326,7 млн долларов. Чистая покупка валюты Нацбанком составила 302,7 млн долларов.

Александр Колесниченко, ЭП

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Экономическая правда
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