Минэнерго игнорирует требование Кабмина о переводе облгазов на платную эксплуатацию сетей — "Нафтогаз"

Министерство энергетики отказало ПАО "Кировоградгаз" в подписании договора на платное пользование газораспределительными сетями.

Об этом на странице в Facebook главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева сообщил сотрудник компании Александр Бутенко.

"Кировоградгаз" уже почти год (с 5 июля 2017 года) безуспешно пытается подписать договор с Минэнерго. Последняя засылка пакета документов на подписание договора была в конце апреля. Обратились в Генпрокуратуру в связи с бездеятельностью Минэнерго", - написал Бутенко.

В феврале прошлого года Кабмин принял постановление №95, которым обязал Министерство энергетики и облгазы до 10 марта 2017 года подписать договоры эксплуатации принадлежащих государству газораспределительных сетей.

Как сообщала ЭП, "Нафтогаз Украины" получил контроль над "Кировоградгазом" в середине прошлого года. До этого компания контролировалась главой "Укргаз-энерго" Игорем Ворониным – ситуативным младшим бизнес-партнером Дмитрия Фирташа.

Фирташ является крупнейшим участником газораспределительного рынка Украины: подконтрольная ему "Региональная газовая компания" (РГК) контролирует свыше 20 гор- и облгазов из 40 существующих в стране.

По данным ЭП, все облгазы, входящие в подчинение РГК, еще в прошлом году подписали с Минэнерго договора на платное пользование газораспределительными сетями.

С чем связан индивидуальный бойкот Министерством энергетики "Кировоградгаза" в "Нафтогазе" не уточняют.

Дмитрий Рясной, ЭП