OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О "Мивине", парковке во дворах и украинцах в Эстонии.

О миллиардах для "Нафтогаза". "Газпром" создал в отчетности резерв на полную сумму штрафа (4,7 млрд долларов) по транзитному контракту с украинской стороной.

Об украинцах в Эстонии. Граждане Украины лидируют среди иностранцев, которые воспользовались карточкой электронного гражданства Эстонии и зарегистрировали там свой бизнес.

Об отоплении. "Нафтогаз" обратился к "Киевэнерго" с просьбой отключить его офис в столице от теплоснабжения и призвал другие компании присоединиться к такой инициативе.

О госбюджете. Доходы государственного бюджета Украины за три месяца 2018 года составили на 3,1% меньше планового показателя.

О парковке во дворах. Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ в ближайшее время утвердит новые государственные строительные нормы, запрещающие обустройство парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов.

О ценах на билеты. В Укрзализныце цены на билеты остаются без изменений, приказ о повышении тарифов Мининфраструктуры еще согласует с причастными ведомствами.

О выводе валюты. Национальный банк по итогам трех месяцев 2018 года выдал 290 электронных индивидуальных валютных лицензий.

О солнечных электростанциях. В I квартале введено в эксплуатацию 159,4 МВт мощностей объектов, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу. Из них почти 100 МВт - солнечные электростанции.

О "Мивине". Nestle, международная компания в сфере производства продуктов питания и напитков, до 2021 года инвестирует 700 миллионов гривен в модернизацию производства "Мивины" в Харькове.

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