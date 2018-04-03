Спасти рядового олигарха: как государство помогает Фирташу не потерять заводы

Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) продолжает контролировать Дмитрий Фирташ. Государственные органы саботируют назначения нового руководителя, сохраняя контроль олигарха над заводом. (Укр.)

За часів президентства Віктора Януковича низка впливових олігархів продовжила примножувати свої статки. У дусі 1990-х держава роздавала збудовані ще за Радянського союзу коштовні підприємства за безцінь.

Одним з олігархів, хто отримував державні компанії за заниженими цінами, був Дмитро Фірташ. У 2012 році фірма бізнесмена Tolexis Trading Ltd. купила 49% державного металургійного гіганта — Запорізького титаномагнієвого комбіната. За умовами підписаного договору Фірташ повинен був модернізувати підприємство.

Згодом стало зрозуміло, що гроші, внесені бізнесменом разом з державою у статутний капітал підприємства, пішли на інші цілі. Проти підконтрольного Фірташу менеджера ЗТМК була порушена кримінальна справа.

Однак, попри задекларований курс на деолігархізацію, чиновники не поспішають забирати підприємство під свій контроль. Державні органи саботують призначення нового керівника, зберігаючи контроль Фірташа над заводом.

Державно-олігархічне партнерство

Металурги часто називають титан металом майбутнього. Він міцний і легкий. Він використовується у літакобудуванні, медицині, енергомашинобудуванні.

Україні з цим ресурсом пощастило. У Запоріжжі розташований єдиний в Європі завод з виробництва титанової губки — Запорізький титаномагнієвий комбінат — ЗТМК. Підприємство належить до категорії стратегічних.

До 2013 року ЗТМК належав державі. У 2011 році уряд Азарова вирішив, що для розвитку титанової галузі потрібно залучити приватного інвестора. Заводом тоді керував Володимир Сивак.

Протягом 2007-2010 років Сивак працював заступником голови правління — комерційним директором ВАТ "Кримський содовий завод", що належав Фірташу. З 16 вересня 2010 року почав працювати директором ЗТМК.

Після оголошення Кабміном курсу на приватизацію Сивак у 2012 році провів інвентаризацію підприємства. Невдовзі знайшовся інвестор. Ним виявися Дмитро Фірташ, який пообіцяв модернізувати виробництво.

У тому ж році до державно-приватного партнерства була залучена офшорна компанія бізнесмена Tolexis Trading limited. Було створене спільне ТОВ, 51% якого залишився у розпорядженні держави.

У договорі про створення спільного ТОВ сказано: оскільки на державному підприємстві "ЗТМК" використовуються застарілі технології й обладнання, а виведення комбінату на міжнародний рівень потребує модернізації, необхідно залучити 110 млн дол. Саме цю суму і повинна була надати компанія Фірташа.

Результати діяльності підприємства так само непереконливі. Позитивний фінансовий результат ЗТМК формується переважно завдяки переоцінці валюти. У 2016 році він отримав 1,4 млн грн прибутку. Це означає, що держава від цього підприємства може отримати 700 тис грн дивідендів. Купують титанову губку у заводу переважно підприємства Фірташа: Tolexis International limited, Tolixis Interprise AG, Titanium Standart ltd.

Сам собі інвестор

З розвитком титанової галузі у держави не склалося. Остаточно це стало зрозуміло після перевірки Державної фінансової інспекції.

В аудиті підприємства, який Держфінінспекція завершила у липні 2015 року, зазначалось, що кошти, які бізнесмен повинен був направити на модернізацію, насправді були використанні не за призначенням.

Так, в аудиторському звіті підприємства вказується, що з коштів, які внесла компанія Фірташа, 55 млн дол були покладені на десять поточних рахунків у банк "Надра". Там же на депозитах опинилося ще 510 млн грн.

У лютому 2015 року "Надра" збанкрутували. Кілька місяців до цього банк не виплачував депозити громадянам. Натомість напередодні введення тимчасової адміністрації підприємство змогло перевести свої рахунки в інший банк.

Однак левова частка цих коштів була витрачена не на модернізацію, а на погашення боргів за енергоносії підприємства ДП "ЗТМК", яке тоді проходило процедуру ліквідації. Крім того, як стверджує САП, цими коштами також покривалися борги перед кредиторами, пов'язаними з групою DF Фірташа.

Врешті модернізація була виконана лише на 2,3%, 20 млн грн, що не відповідало умовам договору між державою та Фірташем. Згодом щодо Сивака НАБУ порушило кримінальну справу. Менеджера звинуватили в розтраті майже 500 млн грн, призначених для модернізації підприємства.

Як не парадоксально, кримінальна справа і підозра у розтраті коштів не заважають йому керувати підприємством. Державні органи заявляють, що хочуть його звільнити, але роблять усе, щоб він залишався на посаді.

Історія утворення ТОВ "ЗТМК" та спроб змінити його директора

Криза державного HR

Держава витратила півтора року на пошуки нового менеджера підприємства, але так і не змогла його призначити.

"Цікавий" також сам метод вибору кандидатів. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі на запит ЕП відповіли, що кандидатів на посаду вони обирали за рекомендаціями "галузевих об'єднань". Хоча часто такі об’єднання контролюються тими ж самими олігархами.

Крім цього, на запит ЕП Мінекономрозвитку і Фонд держмайна надали діаметрально протилежні відповіді щодо того, чи шукатимуть вони нового керівника.

"Враховуючи суспільний резонанс зазначеного питання та події, Фонд державного майна повторно звернувся до Мінекономрозвитку щодо надання кандидатури на посаду ТОВ "ЗТМК". Мінекономрозвитку планує звернутись до галузевих об’єднань підприємств щодо надання пропозицій кандидатів на зазначену посаду", — відповіли в МЕРТ.

В Фонді держмайна відповіли однозначно: нового кандидата не шукатимуть.

"На даний момент посада директора ЗТМК не є вакантною, а отже немає підстав оголошувати конкурсний відбір. Фонд вжив усі можливі і залежні від нього заходи для зміни керівника ЗТМК, але кандидатура, надана фонду міністерством, не була погоджена Кабміном протягом семи місяців. Це позбавило фонд можливості призначити таку особу.

Окремо зазначимо, що судові органи неодноразово відмовляли за зверненнями Антикорупційної прокуратури у справі відстороненні пана Сивака від займаної посади", — йдеться у відповіді прес-служби ФДМ на запит ЕП.

Іншої думки спеціальна комісія з приватизації. "Відповідно до постанови уряду, фонд як орган управління має право ініціювати перед Кабінетом міністрів подання на погодження кандидатури тимчасового в. о. керівника товариства", — вважає заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко.

За його словами, наступний крок фонду як власника 51% статутного капіталу товариства — ініціювання скликання позачергових загальних зборів ТОВ "ЗТМК". Порядок денний — припинення трудових відносин із Сиваком, його звільнення та призначення в. о. директора товариства, погодженого з урядом.

"Виконувати обов'язки керівника буде нова людина. Фонд матиме три місяці на проведення конкурсного відбору директора ТОВ "ЗТМК", — говорить Різаненко.

Поки державні органи не можуть знайти кандидата на посаду в. о. директора стратегічного підприємства, ЗТМК і далі перебуває під контролем Фірташа. Більше того, за версією Центру протидії корупції, CАП навмисне затягує розгляд справи про розтрату проти підконтрольного Фірташу керівника.

САП в свою чергу цюінформацію заперечує.