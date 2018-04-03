Украинцы лидируют среди иностранцев по количеству открытых фирм в Эстонии
Граждане Украины лидируют среди иностранцев, которые воспользовались карточкой электронного гражданства Эстонии и зарегистрировали там свой бизнес.
Об этом сообщил руководитель таллинского офиса юридической фирмы Виталий Галицких, передает "Интерфакс-Украина".
С начала внедрения системы электронного гражданства украинцы зарегистрировали 423 компании. При этом электронное гражданство получил 2131 украинец.
"Карта е-резидента не дает налогового резидентства или права на въезд в Эстонию, но позволяет регистрировать компании онлайн, использовать интернет-банкинг, подписывать договоры электронной подписью, подавать иски в суд", — объяснил Галицкий.
Всего в Эстонии карточку электронного резидентства получили 3,44 миллиона лиц и компаний.
Электронное гражданство внедрили в Эстонии в конце 2014 года. Оно дает возможность лицу, которое его получило, открывать бизнес и пользоваться большинством государственных услуг.
С помощью системы правительство страны надеется оживить бизнес-активность и привлечь международные инвестиции.
В декабре 2017 года украинцы занимали третье место по количеству полученных карт э-резидента в Эстонии.