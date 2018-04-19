OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О повышении "минималки", гарантии по депозитам и ОПГ Путина

О повышении "минималки". Представитель МВФ Йоста Люнгман забраковал идею повышения минимальной зарплаты из-за отсутствия возможностей для увеличения расходов государственного бюджета.

Об ОПГ Путина. Трое петербуржцев, которых связывают с уголовным окружением президента РФ Путина, имеют отношение к компании, которая была главным поставщиком газа в Украину.

О "золотой" ГТС. Аудиторская компания Ernst&Young оценила стоимость основных средств компании "Укртрансгаз" (фактически стоимость ГТС) в 328 млрд гривен.

О гарантиях по депозитам. Фонд гарантирования вкладов хочет провести поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.

О "Великой Кишене". Сорвалась сделка Фонда гарантирования вкладов по продаже за 670 миллионов гривен долгов компаний холдинга "Ритейл Груп", который управляет продуктовыми сетями "Велика Кишеня" и "Велмарт".

О семье без субсидии, но с Apple. На Буковине решили отменить субсидии семье, когда оказалось, что ее члены купили гаджеты Apple на общую сумму в 189 тысяч гривен и была осуществлена ​​разовая покупка на сумму, превышающую 50 тысяч.

О молоке. Антимонопольный комитет возьмется за транснациональные корпорации в деле возможного сговора на рынке молока.

Об аресте бизнес-центра. Суд наложил арест на принадлежащий инвестиционной компании Dragon Capital бизнес-центр общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров.

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