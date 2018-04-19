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Украинская ГТС стоит 328 миллиардов гривен - Ernst & Young

Четверг, 19 апреля 2018, 10:03
 

Аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании "Укртрансгаз" в 327,921 млрд гривен.

Данную оценку 12 апреля утвердил основной акционер "Укртрансгаза" - НАК "Нафтогаз Украины".

В указанную сумму входят активы "Укртрансгаза" стоимостью 12,3 млрд гривен, которые в данный момент находятся на временно неподконтрольной территории.

 

Напомним, в середине февраля Кабмин одобрил документ, определяющий сроки отделения от "Нафтогаза" функции транспортировки и хранения газа.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей вместимостью 31 млрд кубов.

Экономическая правда

Укртрансгаз Нафтогаз Ernst & Young
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Экономическая правда
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