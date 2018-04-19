Сорвалась крупнейшая сделка Фонда гарантирования вкладов

Финансовая компания "Инвестор" отказалась от покупки за 670 миллионов гривен долгов компаний холдинга "Ритейл Групп", который управляет продуктовыми сетями "Великой Кишени" и "Велмарт".

Об этом сообщает FinClub.



Как сообщалось, 6 апреля состоялся аукцион, в ходе которого финкомпания "Инвестор" предложила рекордную сумму за данный лот . Однако в последующие дни победитель аукциона не подписал протокол и, таким образом, сделка сорвалась.

На данный момент статус аукциона: "торги не состоялись". Отмечается, что 13 апреля были опубликованы решения об отмене результатов аукциона, на котором победитель предлагал 670 млн гривен, а второй участник - 600 млн гривен.



Финкомпания "Инвестор" была зарегистрирована в Киеве 3 марта 2018 года. Ее учредителем и руководителем является Алла Каплина. Уставной фонд составляет 1 тыс гривен.



Одним лотом на торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков: банка "Форум", "Киевская Русь" и Дельта Банка.

До этого активы выставлялись на индивидуальные торги от 9 до 13 раз. Все заемщики – 5 юридических лиц, – не находятся в процессе прекращения, ведут активную хозяйственную деятельность и входят в состав холдинга "Ритейл Групп" Романа Лунина.



В обеспечение по договорам банкам переданы, в частности, недвижимое имущество.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы 32 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 309,51 миллиона гривен.

Экономическая правда