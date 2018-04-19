Суд арестовал бизнес-центр в центре Киева

Суд наложил арест на принадлежащий инвестиционной компании Dragon Capital бизнес-центр общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным Единого госреестра судебных решений, соответствующее решение Печерский районный суд Киева принял 6 апреля 2018 года по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства, возбужденного в ноябре прошлого года против ООО "Ирпинь-Будпроект-Плюс".

Арест предусматривает запрет на отчуждение объекта.

По данным Единого госреестра, по состоянию на 19 апреля 2018 года владельцами ООО выступают компании "Драгон Капитал Инвестментс Лимитед" и "Драгон Капитал Холдинг Лимитед".

Как следует из данных реестра, новый руководитель в "Ирпинь-Будпроект-Плюс" Александр Фощан был назначен 26 января 2018 года (Антимонопольный комитет сообщил о предоставлении Dragon Capital Investments Limited разрешения на покупку предприятия 19 января).

Как указывается в тексте решения суда, в рамках уголовного производства расследуется злоупотребление служебным положением должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации и незаконная выдача разрешительных документов, повлекших тяжелые последствия.

Кроме того, расследуется подделка документов и их использование по предварительному сговору должностными лицами ООО "Ирпинь-Будпроект-Плюс".

В решении говорится, что здание БЦ является памятником культурного наследия (жилой дом 1908-1910 гг. постройки по адресу: ул. Большая Васильковская, 98) и в соответствии с информацией Министерства культуры ООО имело только историко-градостроительное обоснование реабилитации здания-памятника архитектуры местного значения.

При этом КГГА в 2009 году предоставила разрешение "Ирпинь-Будпроект-Плюс" на проектирование и реконструкцию здания со строительством офисного комплекса с подземным паркингом.

"Владельцем, начиная с 2011 года, были проведены строительные работы, в результате которых было уничтожено указанный объект культурного наследия, а на его месте построен торговый центр, при этом органом местного самоуправления предоставлялись разрешения о проведении реконструкции", - говорится в решении суда.

Кроме того, по данным ГПУ, компания не уплатила в городской бюджет паевое участие в размере 4,4 млн грн.

ООО "Ирпинь-Будпроект-Плюс" зарегистрировано в 2007 году.

Собственниками предприятия, согласно госреестру, по состоянию на 19 января 2018 года являлись кипрская Akkeron Management Limited и британская Golden Bond Limited и Evis LTD (Белиз), а конечными бенефициарами указаны Ангелос Пафитис, Михаил Постоловский и Дмитрий Еринов.

Согласно балансу, к концу 2016 года его основные средства составляли 92,45 млн грн, суммарные активы – 106,64 млн грн.

Уставный капитал "Ирпинь-Будпроект-Плюс" в 2016 году вырос с 0,05 млн грн до 144,05 млн грн, в том же году были погашены краткосрочные кредиты банков на 46 млн грн, а в целом текущие обязательства сократились со 101,89 млн грн до 0,24 млн грн.

Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний "Драгон Капитал", основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины.

Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.