OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О пенсии для заробитчан, минималке 4100 и вине

О "минималке" 4100. Цена популизма: от 13 до 30 млрд гривен будет стоить госбюджету искусственное повышение минимальной зарплаты до 4100 гривен.

Об обысках в "Новой почте". Новая почта обратилась к бизнес-омбудсмену в связи с обысками Генпрокуратурой офисов и отделений компании. Но уверяют, что все полученные средства вернули.

О суде над Коломойским. Лондонский суд может рассматривать дело между Коломойским и Приватбанком годами. Так считает сам Игорь Валерьевич.

О пенсии для заробитчан. В Минсоцполитики готовы давать субсидию и платить пенсию лицам, работающим за рубежом. При условии, что они добровольно застрахуются.

О Газпроме. У российского "Газпрома" есть достаточно активов за рубежом, который можно конфисковать в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, считают в Минюсте Украины.

О вине. Виноделы лишились необходимости получать почти 160 разрешительных документов для лицензии на производство. Маленьких виноделен станет больше.

О деньгах Януковича. Суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром.

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Подорожает ли бензин после ударов по Сирии

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10 миллиардов — полет нормальный. Зачем Кабмин "дарит" "Борисполю" дивиденды

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