Новая почта обратилась к омбудсмену через обыски ГПУ

Новая Почта обратилась к бизнес-омбудсмена в связи с обысками Генпрокуратурой офисов и отделений компании.

Об этом говорится в ответе Новой Почты на запрос ЭП.

"21 марта мы обратились к бизнес-омбудсмену в связи с проведенными обысками в наших офисах и отделениях. По нашему мнению, уголовное производство было зарегистрировано необоснованно, а выбранная тактика следственных действий свидетельствует об осуществлении давления", - сообщает пресс-служба компании.

"О том, что в отношении компаний Группы зарегистрировано уголовное производство, мы узнали непосредственно во время обысков: нам сообщили о наличии производства, зарегистрированного еще в ноябре прошлого года, однако ни с запросами, ни с вызовами к тому времени ни разу не обращались. Мы рассчитываем на вмешательство бизнес-омбудсмена и его помощь в этой ситуации", - отметили в Новой Почте.

Также в компании отметили, что все изъятые средства вернули, а Новая Почта предоставляет следственным информацию в соответствии с полученными запросами.

Как известно, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование указанного уголовного производства.

В субботу Сарган заявила об изъятии в офисных и складских помещениях компании или родственных ей предприятий неучтенных наличных средств.

"Новая почта" опровергла эту информацию. Там заявили, что в Харькове правоохранителями были изъяты средства в компании "Пост Финанс", которые оприходованы в соответствии с законодательством. Компания намерена обжаловать изъятие средств.

Позже, в "Новой почте" сообщили, что правоохранительные органы во время проведения обысков в офисах компании изъяли 132 тысячи гривен.

Генеральная прокуратура заявила, что не обнаружила нарушений во время обысков Новой Почты.

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Экономическая правда