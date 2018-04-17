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В Минфине рассказали, во сколько обошлось бы бюджету повышение минималки

Вторник, 17 апреля 2018, 12:55
 

Повышение минималки до 4200 гривен обошлось бы бюджету в сумму от 13 до 30 миллиардов гривен.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"На сегодняшний день оперативные данные Госказначейства по итогам I квартала 2018 свидетельствуют о том, что мы не имеем возможности повысить минимальную зарплату", - отметил он.

По его словам, по итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд гривен. Это 96,9% от утвержденного показателя на первый квартал 2018 (роспись 199,7 млрд гривен). То есть госбюджет недополучил 6,1 млрд гривен.

"Если бы мы с апреля повысили минимальную зарплату до 4200 гривен в месяц, нам нужно было бы расширить расходы бюджета на этот год минимум на 13 млрд грвень. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" - без учета повышения должностного оклада работника I тарифного разряда единой тарифной системы", - отметил Марченко.

"Если учесть повышение тарифного разряда в соотношении к "минималки", иметь дополнительную потребность в расходах на 2018 год у 30 млрд гривен", - добавил замминистра.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.

Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен во второй половине 2018 года.

Экономическая правда

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