Минюст ищет имущество должников "Газпрома", чтобы арестовать

У российского "Газпрома" есть достаточно активов за рубежом, который можно конфисковать в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом в эфире одного из телеканалов в понедельник вечером сказал министр юстиции Украины Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".

"То, что у "Газпрома" есть на территории Украины, мы уже забрали в государственный бюджет. Сейчас мы еще ищем то, что находится у его должников на территории Украины. Это тоже юридический процесс, и мы это сделаем", - заявил министр.

"В иностранных юрисдикциях, в Европе у "Газпрома" очень много активов. И тех активов, которые легко конвертируются в средства. Это и газ в хранилищах, и ценные бумаги, и денежные средства на счетах", - сказал он.

Петренко подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража выполняется принудительно в любой стране ЕС.

"То же самое касается решения национального суда, которое мы также будем признавать и предоставлять для принудительного выполнения в странах Европейского союза", - отметил он.

Напомним, в конце февраля Артбитражная Палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" за нарушение контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину.

Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены. Впрочем "Газпром" не спешит выполнять решение суда.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.