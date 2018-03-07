OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О "Богданах" для армии, украинских богачах и 4G.

О "Богданах" для армии. В течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall "Богдан-Индустрия" подписала тендерные контракты на 26,1 миллиона гривен для поставки техники в зону АТО.

О 4G. Тройка украинских мобильных операторов прогнозирует запуск технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года.

О чиновниках НКРЭ. НАБУ в феврале 2018 года возбудило уголовное производство в отношении злоупотреблений служебным положением должностных лиц НКРЭКУ при принятии регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга "ДТЭК".

Об украинских богачах. Семеро украинцев попали в рейтинг самых богатых людей мира, который ежегодно составляет американский журнал Forbes.

О Коломойском. НБУ проиграл экс-владельцам Приватбанка в суде и не сможет забрать у них курорт "Буковель".

Об электромобилях. Первичные регистрации электромобилей в Украине (новых и подержанных) в январе-феврале текущего года возросли на 60% к аналогичному периоду прошлого года - до 482 единиц.

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На "трубе": репортаж из диспетчерской украинской ГТС

Как работает украинская газотранспортная система, кто подает газ Украине и ЕС, и как украинские диспетчеры договариваются с "Газпромом". Об этом в репортаже ЭП из мозга украинской ГТС.