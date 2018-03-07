Рынок электромобилей растет за счет секонд-хэнда

Первичные регистрации электромобилей в Украине (новых и подержанных) в январе-феврале текущего года возросли на 60% к аналогичному периоду прошлого года - до 482 единиц.

Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

Регистрации подержанных автомобилей выросли на 82%, тогда как новых – сократились на 19%.

Традиционно лидером первичного рынка электрокаров по итогам двух месяцев стала модель Nissan Leaf, продажи которых выросли на 32% - до 346 единиц, при этом доля подержанных составила 96%.

Вторую позицию со значительным отрывом (на 316 ед) занимает BMW i3, которых зарегистрировано 30 ед. (в шесть раз больше), в том числе 18 бывших в употреблении.

Замыкает тройку самых популярных электрокаров на украинском рынке Tesla Model S, выбор на этом авто остановили 20 человек, 14 из которых предпочли подержанные машины.

Ассоциация отмечает, что в январе-феврале на рынке были модели электрокаров, которые пополнили украинский автопарк исключительно новыми автомобилями – Hyundai Ioniq (7 шт.), Tesla Model Х (4 шт.) и Chevrolet Volt (2 шт.).

Как сообщалось, в 2017 году первичный рынок легковых электромобилей Украины вырос в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом - до 2697 единиц, при этом на долю подержанных пришлось 85% регистраций, тогда как годом ранее - 51%.

Напомним, Мининфраструктуры согласовало стратегию развития рынка электрокаров, которой предусмотрено введение механизма налоговой скидки и отмены выплаты в пенсионный фонд при регистрации электромобилей.

С 1 января 2018 отменили НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что на 91% больше, чем в 2016 году.

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