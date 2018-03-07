Семеро украинцев попали в рейтинг Forbes

Семеро украинцев попали в рейтинг самых богатых людей мира, который ежегодно составляет американский журнал Forbes.

Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Так, самым богатым украинцем уже несколько лет подряд остается владелец компании СКМ Ринат Ахметов. Он занял 334 строчку рейтинга, его состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

Вторую позицию среди украинцев занимает владелец железорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго с состоянием 1,6 миллиарда долларов.

На третьем месте владелец аграрного холдинга МХП Юрий Косюк, активы которого оценили в 1,5 миллиарда долларов.

Четвертую позицию занимает основатель Интерпайп, медиа-холдинга StarLightMedia и EastOneGroup Виктор Пинчук с 1,4 миллиардами.

Также в список попали экс-владельцы Приватбанка Геннадий Боголюбов (1,2 миллиарда долларов) и Игорь Коломойский (1 миллиард долларов). Через национализацию Приватбанка их состояние в этом году уменьшились.

Последний украинец в списке Forbes — народный депутат Вадим Новинский с состоянием в 1 млрд долларов.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко не попал в этом году в список.

На последней пресс-конференции президент отметил: "Когда я избирался президентом, мое состояние были намного больше, чем сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику".

Напомним, создатель Amazon Джефф Безос вытеснил с первой строчки рейтинга сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

Экономическая правда