НАБУ открыло дело на членов Нацкомиссии из-за "ДТЭК" Ахметова

НАБУ в феврале 2018 года возбудило уголовное производство в отношении злоупотреблений служебным положением должностных лиц НКРЭКУ при принятии регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга "ДТЭК".

Об этом "Нашим грошам" стало известно во время допроса журналиста издания детективом НАБУ по этому поводу.

Производство возбуждено по ст. 364 и 191 УК.

Из имеющихся материалов НАБУ видит, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах общества энергетического холдинга "ДТЭК", принимали регуляторные решения в пользу указанных обществ, в результате чего были вызваны тяжелые последствия интересам других производителей электроэнергии.

В рамках досудебного расследования исследуются, в частности, обстоятельства принятия НКРЭКУ решений о порядке распределения уполномоченным банком средств с текущего счета со специальным режимом использования ГП "Энергорынок".

Напомним, в декабря 2016 года по результатам ряда решений НКРЭКУ и Министерства энергетики и угольной промышленности, госпредприятие "Энергорынок" перечислило компаниям "ДТЭК" 676 млн грн. и еще 10 млн грн. государственным энергокомпаниям по долгам.

Вместе с тем по алгоритму, определенному законом "Об электроэнергетике", эти средства должны быть распределены между предприятиями тепловой, атомной, речной, альтернативной электрогенерации и "Укрэнерго".

Однако по решению НКРЭКУ кроме теплогенерации денег не получил никто.

В 2017-2018 годах НКРЭКУ и Минэнерго снова приняли ряд решений, по которым "Энергорынок" взял кредит в размере 2 млрд грн. в "Ощадбанке" и отдал эти деньги предприятиям тепловой генерации для расчетов за уголь по долгам, накопленным состоянию на 1 сентября 2017 года.

Из этой суммы 1,48 млрд грн. получила группа "ДТЭК", остальные разделили "Центрэнерго" и "Донбассэнерго".

Компании других видов электрогенерации, включая государственный "Енергоатом", снова не получили ничего, хотя эти средства по законному алгоритму должны делиться на всех.

Теплоэнергетики получили эти деньги бесплатно, выплату процентов по кредиту должен выполнять "Энергорынок".

Деньги на проценты собирают с потребителей Украины в виде специальной надбавки к тарифу.

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.

В апреле НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам+".

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