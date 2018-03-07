НБУ не сможет забрать "Буковель" у Коломойского

НБУ проиграл экс-владельцам Приватбанка в суде и не сможет забрать у них курорт "Буковель".

Об этом сообщает FinBalance.

Отмечается, что 21 февраля Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск ООО "Скорзонера" ​​в НБУ и разорвал несколько ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

Эти договоры были заключены между "Скорзонерой" и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств "Приватбанка" перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

Согласно данным госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу Ивано-Франковская обл., г. Яремче, с. Поляница (где расположен горнолыжный курорт "Буковель"). Речь идет о земельных участках рекреационного назначения, для строительства гостиничного комплекса, здания подвесной пассажирской канатной дороги, паркинги и тому подобное.

По данным госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО "Скорзонера" - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного "Приватбанка", но не сделал этого.

Суд также отметил, что после национализации Приватбанка НБУ потерял фактический интерес в погашении долга Приватбанка самым Приватбанком.

Горнолыжный комплекс "Буковель" был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

Напомним, заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

Как сообщалось, 10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

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Экономическая правда