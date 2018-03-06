OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О 4G, газовом кризисе и курсе гривни

О 4G. Трое крупнейших мобильных оператора выиграли лоты на приобретение лицензий на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц. Эти частоты более "привлекательны", чем 2600 МГц, аукцион на которые был проведен месяц назад.

Об апелляции "Газпрома". "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа, в деле о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Об Укртелекоме. Фонд государственного имущества заявляет, что в случае возвращения телекоммуникационной компании "Укртелеком" государству она будет повторно выставлена на продажу. Допустят ли к конкурсу Ахметова?

О газовом кризисе. Потеплело. Комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о завершении мер по экономии газа в связи с завершением кризисной ситуации.

О золотовалютных резервах. Международные резервы Украины в феврале сократились на 0,2% и по состоянию на 1 марта составили 18,409 млрд долларов.

О гривне. Котировки гривни на межбанке укрепляются и укрепляются.

О санкциях. Президент Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом.

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Как ЭП покупала биткоины и что из этого получилось: эксперимент на 17 тысяч

Насколько сложно и опасно покупать в Украине биткоины и другие криптовалюты? Чтобы ответить на эти вопросы, "Экономическая правда" потратила на эксперимент 17 тыс грн. Чем он закончился - читайте в статье.