В Минэнерго заявили об окончании "газового кризиса"

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о завершении мер по экономии газа в связи с завершением кризисной ситуации.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра энергетики Максим Билявский.

"Кризисный комитет при Минэнергоугля только что принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переход в штатный режим работы с 7 марта 2018 года", - написал он.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки.

Со 2 марта был введен Национальный план действий, который предусматривал:

Во-первых, перевод генерирующих компаний с газа на мазут.

Во-вторых, полную остановку работы в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта включительно.

В-третьих, Минэнерго обратилось к производственным объектам, чтобы те посмотрели план действий с условием экономии газовых ресурсов.

Ранее "Нафтогаз" призвал украинцев экономить газ из-за отказа России поставлять его Украине.

Как отмечалось, за 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.

После этого Нафтогаз и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочной поставке газа.

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Экономическая правда