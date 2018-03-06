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Гривня сильно выросла на межбанке

Вторник, 6 марта 2018, 17:20
 

6 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,27-26,31 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,27-26,31 гривни;

Евро - 32,55-32,60 гривни;

Российский рубль -  0,4650-0,4659 гривни.

Напомним, 6 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,43-26,45 гривни за доллар.

Ранее в НБУ назвали причины укрепления гривни.

Экономическая правда

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