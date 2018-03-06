Гривня сильно выросла на межбанке
Вторник, 6 марта 2018, 17:20
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6 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,27-26,31 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,27-26,31 гривни;
Евро - 32,55-32,60 гривни;
Российский рубль - 0,4650-0,4659 гривни.
Напомним, 6 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,43-26,45 гривни за доллар.
Ранее в НБУ назвали причины укрепления гривни.
Экономическая правда