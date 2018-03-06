Как ЭП покупала биткоины: эксперимент на 17 тысяч
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4. Для операций с криптовалютой используйте только ту сумму денежных средств, которую готовы безболезненно потерять.
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В связи с растущей популярностью криптовалют ЭП решила на собственном опыте проверить, насколько сложно в Украине купить биткоин и другие криптовалюты. На эти цели редакция выделила 17 тысяч гривень.
В статье подробно описаны три способа, с помощью которых ЭП купила некоторое количество криптовалют Bitcoin, Litecoin, Ethereum.
Создаем биткоин-кошелек
Биткоин — это "якорная" криптовалюта почти для всех криптовалют. От цены "битка" зависит стоимость остальной "крипты". Это видно по графикам цен на ресурсе coinmarketcap.com. Кроме того, биткоин самый ликвидный: его можно купить в любом онлайн-обменнике, а затем на онлайн-бирже обменять на самую экзотическую криптовалюту.
Поэтому в первую очередь покупаю биткоин. Для этого создаю биткоин-кошелек. Пробую два способа: максимально надежный, но долгий, и просто надежный, зато быстрый.
Сначала скачиваю биткоин-кошелек Bitcoin Core с официального сайта биткоина bitcoin.org. Запускаю и жду, когда он загрузит на компьютер всю историю биткоин-транзакций — так называемую биткоин-ноду.
Сейчас биткоин-нода "весит" 166 Гб. Закачка идет уже несколько недель, хотя компьютер работает с утра до вечера. Ждать окончания загрузки нет времени.
Перехожу ко второму способу. Иду на blockchain.info. Это бесплатный сервис виртуальных биткойн-кошельков с высоким уровнем доверия в мире. Там можно хранить три криптовалюты: битоин, эфириум, биткоин кэш. В августе 2015 года на сервисе было зарегистрировано 4 млн биткоин-кошельков.
Для регистрации указываю свой адрес электронной почты и придумываю пароль. Подтверждаю свой адрес электронной почты по ссылке в письме.
Подключаю двухфакторную идентификацию через мобильное приложение Google Authenticator. Создаю секретную фразу. Секретная фраза позволяет восстановить забытый пароль к кошельку. Секретная фраза на самом деле состоит из 12 слов. Листок с этими словами распечатываю и прячу.
Покупаем биткоин
На blockchain.info в разделе "Транзакции" — BITCOIN выбираю "Получить". Копирую адрес своего кошелька. Он уникален для каждой новой транзакции.
Захожу на популярный сервис сравнения онлайн-обменников bestchange.ru. Выбираю "Обменники" и сортирую по количеству позитивных отзывов. Самый рейтинговый обменник i-obmen.biz не подходит, потому что он не принимает деньги с карты Приватбанка.
Момент обмена самый рискованный. Он на 100% основан на доверии. Вы переводите гривни со своей банковской карты на банковскую карту незнакомому человеку. Хотя вы знаете номер карты, фамилию, имя держателя, в случае обмана вам это никак не поможет. Незнакомец может присвоить себе перевод хоть на миллион гривень и ему за это ничего не будет.
Месяцем ранее в интервью ЭП глава Киберполиции Сергей Демидюк рассказал, что украинцы так теряют огромные деньги. В интернете несложно найти "черные списки" обменников, которые обманули покупателей "крипты" на миллионы гривень. Однако Киберполиция бессильна, потому что нет состава преступления. В законодательстве отсутствует само понятие "криптовалюта".
Впрочем, этот пробел существует в большинстве стран мира. Этим регулярно пользуются основатели международных криптобирж. Год-два такие биржи набирают обороты, а потом их основатели крадут у клиентов "крипту" на сотни миллионов, обвиняя в краже мифических хакеров или просто исчезая.
Несмотря на риск, выбираю обменник netex24.net. У него много положительных отзывов, неплохие резервы и много обменных пар.
В обменнике в колонке "Отдаю" выбираю "Приват24 UAH". В колонке "Получаете" — Bitcoin.
Ввожу 5 тыс грн, вставляю скопированный ранее адрес биткоин-кошелька, вписываю свой номер телефона и адрес электронной почты. Нажимаю "Перейти к обмену". Обменный пункт формирует заявку. Проверяю адрес кошелька, курс обмена. Далее следую инструкции в заявке.
Иду в "Приват24". Выбираю "Перевод на карту Приватбанка". Указываю карту получателя платежа, сумму перевода и обязательно комментарий к переводу.
Вижу фамилию, имя, отчество получателя — клиента Приватбанка.
Нужно подтвердить подготовленный платеж. Сейчас 5 тыс грн уйдут совершенно незнакомому человеку. Он может абсолютно безнаказанно присвоить деньги. Хотя деньги редакционные, какое-то время рука не поднимается нажать кнопку "Подтвердить".
Преодолеваю сомнения, подтверждаю платеж в "Приват24", и на странице заявки в обменнике пишет: "Ожидание оплаты по заявке". Медленно идет минута за минутой. Проходит 15 минут. После очередной проверки сервис сообщает, что обмен успешно завершен.
Захожу на blockchain.info и вижу на балансе купленную сумму биткоина.
Покупаем лайткоин
Лайткоин — это форк биткоина и пятая по капитализации, почти 12 млрд дол, криптовалюта. Скорость транзакций в сети лайткоина в четыре раза выше, чем в сети биткоин, а размер блокчейна лайткоина всего 14,6 Гб. Оптимальная криптовалюта для диверсификации криптопортфеля.
Захожу на официальный сайт лайткоина и скачиваю кошелек. Загрузка блокчейна лайткоина заняла три-четыре дня с включенным компьютером. Устанавливаю пароль на лайткоин-кошелек, шифрую кошелек и переношу в надежное место файл кошелька. Размер файла — 96 Кб.
Через тот же обменник покупаю лайткоинов на 1 500 грн. Сделка длится три минуты. Лайткоины поступают на мой лайткоин-кошелек на компьютере.
Покупаем эфириум
Эфириум тоже покупаю через знакомый обменник. На это трачу 2 600 грн. Снова тянутся минуты. Деньги отправлены, эфириума на счету все нет. Меня это начинает беспокоить.
Во время первой покупки биткоинов задержка была вызвана банком. Он поставил в проверочный стоп-лист нетипичный перевод с моей банковской карты: новый адресат, довольно крупная сумма. Кстати, проверить статус перевода можно в "Приват24": "Все услуги" — "Архив".
В случае с эфириумом статус перевода был "Проведен", но эфириум на счет blockchain.info все не поступал. Как только я написал в службу поддержки обменника, заветная "крипта" пришла на мой счет.
Через 20 минут на том же обменнике докупаю биткоина еще на 6 900 грн. Сделка без проблем проходит за три минуты. Так я исчерпал первоначальный редакционный бюджет на покупку "крипты" — 16 тыс грн.
Однако затем в редакции появилась идея проверить покупку криптовалюты через криптомат — терминал для покупки биткоина — и телеграмм-бота. Редакции пришлось раскошелиться еще на 1 тыс грн.
Покупаем биткоин через криптомат
В Украине работают два криптомата. Оба находятся в Киеве. Один — на ул. Бассейной, 2, второй — на ул. Верхний вал, 10. Я вместе с коллегой пришел к криптомату на ул. Бассейной, 2, чтобы на 1 тыс грн купить биткоины.
Для покупки через криптомат я на Android-смартфон установил приложение Blockchain — Bitcoin & Ether Wallet. Вошел в кошелек, сгенерировал QR-код биткоин-кошелька. Камера криптомата не распознала QR-код со смартфона. Тогда моя коллега сфотографировала QR-код на свой смартфон, открыла фото, увеличила его и поднесла к камере криптомата. Это сработало.
О том, как происходит покупка биткоинов через криптомат, и почему мы отказались от сделки, вы можете узнать из видео ниже. Если коротко, то нам пришлось отказаться от покупки биткоина через криптомат из-за очень высокой комиссии. С 1 тыс грн размер комиссии составляет 340 грн.
Покупаем биткоин через телеграмм-бота
Бот — это программа, имитирующая деятельность человека. Телеграмм-бот имитирует собеседника в одноименном мессенджере. Биткоин-телеграмм-бот — это программа, которая имитирует посредника и гаранта при операциях обмена криптовалюты.
Для начала работы с биткоин-телеграмм-ботом его нужно найти через поисковую строку в мессенджере "Телеграмм" и добавить в список контактов. Я выбрал одного из популярных ботов — BTC banker.
"Это место, где можно хранить свои Bitcoin и менять их на любую валюту. Сервис удерживает монеты на момент сделки и не позволяет продавцу потратить их", — так описали бота его создатели из Гонконга.
Выбираю русский язык общения, подтверждаю, что согласен с условиями предоставления услуг. В меню выбираю "Обмен BTC" — "Купить" — "Приватбанк". Бот выдает список заявок из девяти пользователей, готовых продать биткоины при условии перевода денег между счетами Приватбанка. В списке указан курс каждой заявки, минимальная сумма и ник контрагента.
Выбираю контрагента с ником FrontBaker. Жду, когда он откликнется на мою заявку. Проходит пять минут, и моя заявка аннулируется. В нижнем меню снова нажимаю "Обмен BTC" — "Купить", однако в этот раз выбираю "VISA".
Оптимальный курс у продавца с ником CarLionTracy. Смотрю на его репутацию и рейтинг. Пишу, что хочу купить биткоина на 1 тыс грн. Соглашаюсь с сервисным сбором. Жду, когда продавец одобрит мою заявку.
Через минуту продавец отправляет номер банковской карты, фамилию и имя получателя.
Захожу в "Приват24" и выбираю "Переводы на карту Visa/MasterCard любого банка мира". За перевод приходится платить банковскую комиссию 5 грн.
Через шесть минут получаю сообщение: "Вы получили 0,00366245 BTC от /uCarLionTracy". Биткоины зачислены на мой счет в телеграмм-боте. Я не хочу их там оставлять и вывожу на свой биткоин-кошелек в blockchain.info.
Нажимаю "Вывести", указываю адрес своего биткоин-кошелька, сумму и оптимальную скорость вывода.
Через 53 минуты биткоины поступили мне на счет.
Математика покупки
Удобнее всего покупать криптовалюту оказалось через обменный пункт. Нет дополнительных комиссий, криптовалюта зачисляется на личный кошелек в течение 3-15 мин. На втором месте по удобству — телеграмм-бот. Покупать криптовалюту через криптомат дорого, неудобно и нет никакого желания.
Математика покупки криптовалют
|Обменный пункт
|netex24
|netex24
|netex24
|netex24
|Криптомат
|Бот BTC banker
|Крипта
|Bitcoin
|Litecoin
|Ethereum
|Bitcoin
|Bitcoin
|Bitcoin
|Цена USD в момент сделки. Сoindesk.com
|11 509,12
|242,96
|944,35
|11 463,03
|10 629,96
|10 144,82
|Цена UAH в момент сделки. Обменный пункт
|312 151,50
|6 587,46
|25 219,40
|308 984,10
|289 950,00
|273 041,00
|Дата сделки
|20 фев
|20 фев
|20 фев
|20 фев
|21 фев
|26 фев
|Отдаю, UAH
|5000
|1500
|2600
|6900
|1000
|1000
|Получаю
|0,0160
|0,2277
|0,1031
|0,0223
|0,0033
|0,0037
|Комиссия банка за перевод
|5 UAH
|Комиссия обменного пункта
|50 UAH
|20 UAH
|Комиссия системы за вывод крипты на свой кошелек, ВТС
|290 UAH
|27,3 UAH
|Длительность сделки, мин
|15
|3
|8
|3
|-*
|53
|По факту зачислено
|0,01602
|0,22770
|0,10310
|0,02233
|0,0035
* - ЕП отказалась от сделки
В следующей статье ЭП расскажет о том, где торгуют криптовалютами, и чем закончился этот эксперимент с трейдингом для автора.