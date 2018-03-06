Как ЭП покупала биткоины: эксперимент на 17 тысяч

1. Данная статья не является руководством к действию по покупке криптовалюты.

2. Во время покупки, хранения, торговли, продажи криптовалюты существует высокий риск безвозвратно потерять все деньги или их эквивалент в криптовалюте.

3. Все действия с криптовалютой вы совершаете на свой страх и риск.

4. Для операций с криптовалютой используйте только ту сумму денежных средств, которую готовы безболезненно потерять.

5. Все отсылки и перечисления интернет-сервисов в статье не являются рекламой. Указанные в тексте интернет-сервисы выбраны автором ситуативно и не являются исчерпывающими.

В связи с растущей популярностью криптовалют ЭП решила на собственном опыте проверить, насколько сложно в Украине купить биткоин и другие криптовалюты. На эти цели редакция выделила 17 тысяч гривень.

В статье подробно описаны три способа, с помощью которых ЭП купила некоторое количество криптовалют Bitcoin, Litecoin, Ethereum.

Создаем биткоин-кошелек

Биткоин — это "якорная" криптовалюта почти для всех криптовалют. От цены "битка" зависит стоимость остальной "крипты". Это видно по графикам цен на ресурсе coinmarketcap.com. Кроме того, биткоин самый ликвидный: его можно купить в любом онлайн-обменнике, а затем на онлайн-бирже обменять на самую экзотическую криптовалюту.

Поэтому в первую очередь покупаю биткоин. Для этого создаю биткоин-кошелек. Пробую два способа: максимально надежный, но долгий, и просто надежный, зато быстрый.

Сначала скачиваю биткоин-кошелек Bitcoin Core с официального сайта биткоина bitcoin.org. Запускаю и жду, когда он загрузит на компьютер всю историю биткоин-транзакций — так называемую биткоин-ноду.

Сейчас биткоин-нода "весит" 166 Гб. Закачка идет уже несколько недель, хотя компьютер работает с утра до вечера. Ждать окончания загрузки нет времени.

Перехожу ко второму способу. Иду на blockchain.info. Это бесплатный сервис виртуальных биткойн-кошельков с высоким уровнем доверия в мире. Там можно хранить три криптовалюты: битоин, эфириум, биткоин кэш. В августе 2015 года на сервисе было зарегистрировано 4 млн биткоин-кошельков.

Для регистрации указываю свой адрес электронной почты и придумываю пароль. Подтверждаю свой адрес электронной почты по ссылке в письме.

Подключаю двухфакторную идентификацию через мобильное приложение Google Authenticator. Создаю секретную фразу. Секретная фраза позволяет восстановить забытый пароль к кошельку. Секретная фраза на самом деле состоит из 12 слов. Листок с этими словами распечатываю и прячу.

Покупаем биткоин

На blockchain.info в разделе "Транзакции" — BITCOIN выбираю "Получить". Копирую адрес своего кошелька. Он уникален для каждой новой транзакции.

Захожу на популярный сервис сравнения онлайн-обменников bestchange.ru. Выбираю "Обменники" и сортирую по количеству позитивных отзывов. Самый рейтинговый обменник i-obmen.biz не подходит, потому что он не принимает деньги с карты Приватбанка.

Момент обмена самый рискованный. Он на 100% основан на доверии. Вы переводите гривни со своей банковской карты на банковскую карту незнакомому человеку. Хотя вы знаете номер карты, фамилию, имя держателя, в случае обмана вам это никак не поможет. Незнакомец может присвоить себе перевод хоть на миллион гривень и ему за это ничего не будет.

Месяцем ранее в интервью ЭП глава Киберполиции Сергей Демидюк рассказал, что украинцы так теряют огромные деньги. В интернете несложно найти "черные списки" обменников, которые обманули покупателей "крипты" на миллионы гривень. Однако Киберполиция бессильна, потому что нет состава преступления. В законодательстве отсутствует само понятие "криптовалюта".

Впрочем, этот пробел существует в большинстве стран мира. Этим регулярно пользуются основатели международных криптобирж. Год-два такие биржи набирают обороты, а потом их основатели крадут у клиентов "крипту" на сотни миллионов, обвиняя в краже мифических хакеров или просто исчезая.

Несмотря на риск, выбираю обменник netex24.net. У него много положительных отзывов, неплохие резервы и много обменных пар.

В обменнике в колонке "Отдаю" выбираю "Приват24 UAH". В колонке "Получаете" — Bitcoin.

Ввожу 5 тыс грн, вставляю скопированный ранее адрес биткоин-кошелька, вписываю свой номер телефона и адрес электронной почты. Нажимаю "Перейти к обмену". Обменный пункт формирует заявку. Проверяю адрес кошелька, курс обмена. Далее следую инструкции в заявке.

Иду в "Приват24". Выбираю "Перевод на карту Приватбанка". Указываю карту получателя платежа, сумму перевода и обязательно комментарий к переводу.

Вижу фамилию, имя, отчество получателя — клиента Приватбанка.

Нужно подтвердить подготовленный платеж. Сейчас 5 тыс грн уйдут совершенно незнакомому человеку. Он может абсолютно безнаказанно присвоить деньги. Хотя деньги редакционные, какое-то время рука не поднимается нажать кнопку "Подтвердить".

Преодолеваю сомнения, подтверждаю платеж в "Приват24", и на странице заявки в обменнике пишет: "Ожидание оплаты по заявке". Медленно идет минута за минутой. Проходит 15 минут. После очередной проверки сервис сообщает, что обмен успешно завершен.

Захожу на blockchain.info и вижу на балансе купленную сумму биткоина.

Покупаем лайткоин

Лайткоин — это форк биткоина и пятая по капитализации, почти 12 млрд дол, криптовалюта. Скорость транзакций в сети лайткоина в четыре раза выше, чем в сети биткоин, а размер блокчейна лайткоина всего 14,6 Гб. Оптимальная криптовалюта для диверсификации криптопортфеля.

Захожу на официальный сайт лайткоина и скачиваю кошелек. Загрузка блокчейна лайткоина заняла три-четыре дня с включенным компьютером. Устанавливаю пароль на лайткоин-кошелек, шифрую кошелек и переношу в надежное место файл кошелька. Размер файла — 96 Кб.

Через тот же обменник покупаю лайткоинов на 1 500 грн. Сделка длится три минуты. Лайткоины поступают на мой лайткоин-кошелек на компьютере.

Покупаем эфириум

Эфириум тоже покупаю через знакомый обменник. На это трачу 2 600 грн. Снова тянутся минуты. Деньги отправлены, эфириума на счету все нет. Меня это начинает беспокоить.

Во время первой покупки биткоинов задержка была вызвана банком. Он поставил в проверочный стоп-лист нетипичный перевод с моей банковской карты: новый адресат, довольно крупная сумма. Кстати, проверить статус перевода можно в "Приват24": "Все услуги" — "Архив".

В случае с эфириумом статус перевода был "Проведен", но эфириум на счет blockchain.info все не поступал. Как только я написал в службу поддержки обменника, заветная "крипта" пришла на мой счет.

Через 20 минут на том же обменнике докупаю биткоина еще на 6 900 грн. Сделка без проблем проходит за три минуты. Так я исчерпал первоначальный редакционный бюджет на покупку "крипты" — 16 тыс грн.

Однако затем в редакции появилась идея проверить покупку криптовалюты через криптомат — терминал для покупки биткоина — и телеграмм-бота. Редакции пришлось раскошелиться еще на 1 тыс грн.

Покупаем биткоин через криптомат

В Украине работают два криптомата. Оба находятся в Киеве. Один — на ул. Бассейной, 2, второй — на ул. Верхний вал, 10. Я вместе с коллегой пришел к криптомату на ул. Бассейной, 2, чтобы на 1 тыс грн купить биткоины.

Криптомат расположен в небольшом помещении внутри ТЦ "Арена-сити" на первом этаже фото автора

Для покупки через криптомат я на Android-смартфон установил приложение Blockchain — Bitcoin & Ether Wallet. Вошел в кошелек, сгенерировал QR-код биткоин-кошелька. Камера криптомата не распознала QR-код со смартфона. Тогда моя коллега сфотографировала QR-код на свой смартфон, открыла фото, увеличила его и поднесла к камере криптомата. Это сработало.

О том, как происходит покупка биткоинов через криптомат, и почему мы отказались от сделки, вы можете узнать из видео ниже. Если коротко, то нам пришлось отказаться от покупки биткоина через криптомат из-за очень высокой комиссии. С 1 тыс грн размер комиссии составляет 340 грн.

Покупаем биткоин через телеграмм-бота

Бот — это программа, имитирующая деятельность человека. Телеграмм-бот имитирует собеседника в одноименном мессенджере. Биткоин-телеграмм-бот — это программа, которая имитирует посредника и гаранта при операциях обмена криптовалюты.

Для начала работы с биткоин-телеграмм-ботом его нужно найти через поисковую строку в мессенджере "Телеграмм" и добавить в список контактов. Я выбрал одного из популярных ботов — BTC banker.

"Это место, где можно хранить свои Bitcoin и менять их на любую валюту. Сервис удерживает монеты на момент сделки и не позволяет продавцу потратить их", — так описали бота его создатели из Гонконга.

Выбираю русский язык общения, подтверждаю, что согласен с условиями предоставления услуг. В меню выбираю "Обмен BTC" — "Купить" — "Приватбанк". Бот выдает список заявок из девяти пользователей, готовых продать биткоины при условии перевода денег между счетами Приватбанка. В списке указан курс каждой заявки, минимальная сумма и ник контрагента.

Выбираю контрагента с ником FrontBaker. Жду, когда он откликнется на мою заявку. Проходит пять минут, и моя заявка аннулируется. В нижнем меню снова нажимаю "Обмен BTC" — "Купить", однако в этот раз выбираю "VISA".



Оптимальный курс у продавца с ником CarLionTracy. Смотрю на его репутацию и рейтинг. Пишу, что хочу купить биткоина на 1 тыс грн. Соглашаюсь с сервисным сбором. Жду, когда продавец одобрит мою заявку.

Через минуту продавец отправляет номер банковской карты, фамилию и имя получателя.

Захожу в "Приват24" и выбираю "Переводы на карту Visa/MasterCard любого банка мира". За перевод приходится платить банковскую комиссию 5 грн.

Через шесть минут получаю сообщение: "Вы получили 0,00366245 BTC от /uCarLionTracy". Биткоины зачислены на мой счет в телеграмм-боте. Я не хочу их там оставлять и вывожу на свой биткоин-кошелек в blockchain.info.

Нажимаю "Вывести", указываю адрес своего биткоин-кошелька, сумму и оптимальную скорость вывода.

Через 53 минуты биткоины поступили мне на счет.

Математика покупки

Удобнее всего покупать криптовалюту оказалось через обменный пункт. Нет дополнительных комиссий, криптовалюта зачисляется на личный кошелек в течение 3-15 мин. На втором месте по удобству — телеграмм-бот. Покупать криптовалюту через криптомат дорого, неудобно и нет никакого желания.

Математика покупки криптовалют

Обменный пункт netex24 netex24 netex24 netex24 Криптомат Бот BTC banker Крипта Bitcoin Litecoin Ethereum Bitcoin Bitcoin Bitcoin Цена USD в момент сделки. Сoindesk.com 11 509,12 242,96 944,35 11 463,03 10 629,96 10 144,82 Цена UAH в момент сделки. Обменный пункт 312 151,50 6 587,46 25 219,40 308 984,10 289 950,00 273 041,00 Дата сделки 20 фев 20 фев 20 фев 20 фев 21 фев 26 фев Отдаю, UAH 5000 1500 2600 6900 1000 1000 Получаю 0,0160 0,2277 0,1031 0,0223 0,0033 0,0037 Комиссия банка за перевод 5 UAH Комиссия обменного пункта 50 UAH 20 UAH Комиссия системы за вывод крипты на свой кошелек, ВТС 290 UAH 27,3 UAH Длительность сделки, мин 15 3 8 3 -* 53 По факту зачислено 0,01602 0,22770 0,10310 0,02233 0,0035

* - ЕП отказалась от сделки

В следующей статье ЭП расскажет о том, где торгуют криптовалютами, и чем закончился этот эксперимент с трейдингом для автора.