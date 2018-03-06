"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского суда

"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Об этом заявил журналистам зампред правления компании Александр Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

"Газпром" вчера также направил в "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", - заявил он.

Как сообщалось, коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что российский "Газпром" не сможет в рамках правового поля разорвать контракт с "Нафтогазом" на транзит природного газа.

Сегодня между Нафтогазом и Газпромом действует два контракта: на покупку-продажу газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства по каждому из контрактов.

В частности, по транзитному спору Нафтогаз требовал компенсацию за недопоставку и недоплату за услуги транзита в 2009-2016 годах.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" был подписан в 2009 году по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Он рассчитан на десять лет - до конца 2019 года.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.