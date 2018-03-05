OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О зарплатах, пенсиях и газовой войне между Украиной и РФ.

О зарплатах. Реальные зарплаты украинцев выросли на 25%-72% начиная с 2010 года.

О Сбербанке. Бизнесмен Валерий Хорошковский вышел из переговоров по покупке Сбербанка.

О штрафе Коболева. Глава "Нафтогаза" собирается судиться с Государственной фискальной службой по штрафу на 8 миллиардов гривен за нарушение таможенных правил.

О локомотивах GE. Укрэксимбанк 3 марта обнародовало в системе "Прозорро" отчет о заключении договора от 23 февраля с ООО "Джии Украины" на поставку локомотивов на 140,4 миллиона гривен для последующей передачи в лизинг.

О пенсиях. Минсоцполитики инициирует увеличение роли стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии для пенсионеров с большим стажем работы.

НафтогазVSГазпром. "Нафтогаз" получил от ПАО "Газпром" уведомление о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно расторжения или пересмотра условий контрактов на поставку и транзит газа.

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Счет на 8 миллиардов. Зачем ГФС оштрафовала "Нафтогаз" и Коболева

Налоговики просят главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева заплатить 8,3 миллиарда гривень штрафа. ЭП объясняет, в чем суть налогового спора, и каковы неофициальные причины появления этого требования.

ЕС дает "зеленый свет": как украинский ФинТех может завоевать Европу

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной открыло новые возможности для отечественных финтех-компаний. Они могут начинать осваивать европейские рынки. Надо лишь пролоббировать ускорение адаптации законодательства к нормам Евросоюза.